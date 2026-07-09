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巴威颱風來襲竹市明停班課 公車停駛、路邊紅黃線開放停車

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市長高虹安提醒，市民朋友應提前做好居家防颱措施，包括清理排水孔、固定門窗、招牌、盆栽等易掉落物。圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安提醒，市民朋友應提前做好居家防颱措施，包括清理排水孔、固定門窗、招牌、盆栽等易掉落物。圖／新竹市政府提供

新竹市政府今晚宣布明日停止上班、停止上課。配合停班停課措施，明日市區公車（含幸福小黃）停駛，公共自行車YouBike及共享機車GoShare暫停營運，路邊停車場暫停收費，公有路外停車場則維持正常收費。

新竹市長高虹安表示，新竹市已列為警戒區域，自今晚8時起至竹市解除陸上颱風警報止，新竹市轄管道路內「禁止停車線（黃線）」及「禁止臨時停車線（紅線）」開放車輛停放（消防救災巷道除外），供停放於低窪地區及地下停車空間的車輛移置使用。

路邊開放停車期間，請市民依道路交通安全規則規定靠邊妥善停放車輛，以維持道路通行順暢，並於陸上颱風警報解除後立即移置車輛，以免受罰。

高虹安說明，有關市區公車班次相關訊息，民眾可洽新竹汽車客運股份有限公司（藍1區至31路，聯絡電話：03-5268599）、科技之星交通股份有限公司（71至73、81、83路，聯絡電話：03-5316632）。

金牌客運股份有限公司（50至53路，聯絡電話：03-5538686）、國光汽車客運股份有限公司（182線、先導公車，聯絡電話03-5246205）、苗栗汽車客運股份有限公司（綠線，聯絡電話：03-5328251）。幸福小黃可洽台灣大車隊（香村線、浸水線，聯絡電話：03-6672468）。

高虹安說，有關新竹轉運站發車情形，請民眾於出門前先洽詢各客運業者確認是否發車。新竹轉運站（聯絡電話：07010161868）、國光汽車客運股份有限公司（聯絡電話：02-23810731轉2717）、新竹汽車客運股份有限公司（聯絡電話：03-5619297、03-5259599）。

三重汽車客運股份有限公司（聯絡電話：02-25560905）、臺中汽車客運股份有限公司（聯絡電話：04-22250910、04-22154950）、豪泰汽車客運股份有限公司（聯絡電話：03-5619227、02-25598067）、亞聯汽車客運股份有限公司（聯絡電話：03 -5400708）、日豪汽車客運公司（聯絡電話：02-29753868）

高虹安補充，配合防颱作業，新竹市YouBike及共享機車暫停營運，恢復營運時間將以APP及官方粉絲專頁公告，請隨時留意訊息，如有問題YouBike可洽微笑單車新竹服務中心詢問 (03-6590022)；共享機車GoShare請洽詢客服專線詢問（GoShare：02-77430695）。

巴威颱風 GoShare 高虹安

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