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強颱巴威步步逼近！ 網揭近11年前蘇迪勒「台北搖滾區」：這次沒有開玩笑
強颱巴威七級暴風半徑達380公里，挾帶強風豪雨持續朝台灣逼近，風暴威力首當其衝的基北北桃、宜蘭等地，陸續宣布明（10）日停班停課。環境部長彭啓明表示，看著巴威颱風的氣象預報讓他想起2015年的蘇迪勒，「那時北部災情慘重，沿路滿是倒塌的路樹」。另外，也有網友在Threads分享蘇迪勒颱風侵襲「台北搖滾區」實況，呼籲趕緊防颱「這次沒有開玩笑了」。
中央氣象署今（9）日下午公布「120小時颱風暴風侵襲機率」，警戒區往南擴大，全台10縣市機率突破9成，基隆市、台北市、新北市、桃園市及宜蘭縣侵襲機率達百分百。晚間，北部、宜花等首當其衝的縣市，陸續宣布明日放颱風假。
面對來勢洶洶的強颱巴威，彭啓明在臉書發文，看著氣象署的預報，不禁讓他想起當年的蘇迪勒颱風，「那時北部災情慘重，沿路滿是倒塌的路樹」。彭啓明提到，雖然每個颱風的特性都不同，但唯一的應對方式就是做好萬全防颱準備，才能將損失降到最低。
此外，也有網友分享2015年8月8日蘇迪勒來襲時的「台北搖滾區」街頭實況，只見路樹在狂風肆虐下宛如破布被扯斷枝椏，豪雨在風勢助長下，更加無情地拍打在停紅燈的機車騎士身上，讓這名網友直呼還有防颱時間「這次沒有開玩笑了」。
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