強颱巴威來襲...台北、新北明天停班課 各大醫院門急診開設情形看這裡
強颱巴威來襲，台北市、新北市宣佈明天停止上班停上課。各醫院門急診開設情形一覽如下：
台大醫院（包括總院、兒童醫院）：
一、門診開設颱風門診（開診診次請至本院網站查詢）
二、急診及住院服務照常，健檢暫停。
三、各項門診檢查除抽血與一般X光檢查照常服務外，其餘停止服務。
台北榮總：
一、台北榮總門診停診，開設颱風特別門診。
二、各項檢、查驗暫停。
三、住院及急診服務照常運作。
三總：
一、 內湖院區：颱風特別門診 上午診（一般內科、一般外科）、下午診（一般內科、一般外科）
二、汀洲院區：休診。
三、台北門診中心：休診。
四、住院及急診均照常服務，如有就診疑義請來電（02）87923311詢問。
馬偕醫院：
一、僅開設少數颱風門診、兒童醫院不開診、夜診停診。
二、急診及住院照常提供服務。
三、手術、健康檢查及相關排程服務異動請詳見本院最新消息。
四、颱風期間非必要應避免外出，若仍需到院就診，請民眾先確認欲看診科別之開診狀況(看診進度查詢)。
五、颱風門診只接受現場掛號，一個月內可視需求至櫃檯加號處理。
國泰醫院：
一、原定門診包括門診手術、各項檢查(驗)及慢箋領藥均暫停
二、洗腎、急診及住院之必要服務照常
三、另開設颱風特別門診(內科、外科、心臟科)，詳情請洽官網
振興醫院：開設內、外、心臟科門診上下午各一診
台北醫學大學附設醫院：門診、檢查、健檢暫停服務；開設颱風開藥門診；急診、住院照常服務。
新光醫院：門診停診、急診及住院照常服務
和信醫院：全日門診及檢查暫停服務，手術、住院及急診照常服務。
萬芳醫院：
一、特設特別開藥門診：內科、外科門診，上午、下午各開設一診，夜間門診暫停，當天僅接受現場掛號，無網路掛號服務。
二、手術、急診、住院、洗腎、接生等…緊急醫療業務正常服務。
三、慢箋領藥服務：08:00-17:00
四、全日門診、復健治療、健檢、日間化療、檢驗、檢查，暫停服務。
五、原排定檢查者，請於颱風過後上班日來電重新預約檢查時間。
台北長庚醫院：
一、本院所有門診、檢查(驗)皆暫停服務；另透析服務照常。
二、颱風停班日原已預約門診病人不保留亦不計入未到診次數，本院已主動協助更改門診看診時間，請留意手機訊息或長庚e指通通知訊息，並至網路掛號查詢頁面或長庚e指通APP、長庚「全方位AI智能客服系統」進行查詢或改掛。
三、已預約當日之檢查、檢驗、手術者，敬請視情形致電原預約單位或另調整預約時段(如需聯繫颱風停班無服務之檢查室，請後續於上班時間再來電更改排程)。
四、考量就醫往返安全，如病情非緊急情況，請於颱風解除警報後，再前來就醫。
林口長庚醫院：門診、門診手術與檢查全部暫停，另住院、急診及透析服務照常。
雙和醫院：全院門診及抽血檢驗服務暫停；住院及急診維持正常運作，其餘詳情請見官網公告。
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