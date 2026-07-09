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強颱巴威進逼...北市周六這時間風雨最強 這2地雨最多

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
市長蔣萬安晚間八時在災害應變中心聽取相關局處防颱應變。聯合報系資料照
市長蔣萬安晚間八時在災害應變中心聽取相關局處防颱應變。聯合報系資料照

巴威颱風進逼，台北市政府宣布明天停班課，因考量為25年來最大的颱風，恐有致災之虞，且讓民眾做好防颱準備，經北北基桃共識，晚上8時宣布明天各機關學校停止上班及上課。

北市防災應變中心今晚七時二級開設，市長蔣萬安晚間八時在災害應變中心聽取相關局處防颱應變。根據北市氣象團隊預估，巴威颱風最接近北市的時間點會是在11日周六北市會進入10級風暴風圈，11日上午開始因沒有大屯山阻擋，北市風力開始最大，周六上午8時一直到傍晚，風力強。

「巴威颱風影響『風雨皆大』」。北市氣象團隊提醒，這次巴威颱風，儘管目前中心有逐漸減弱，不過外圍風圈非常大，明天起台北市風力就會開始增加，風力最大會是在周六零時到18時，平地最大陣風10級到12級；山區最大陣風預估有13級至15級；時雨量約有40至50毫米，累積雨量約230-430毫米，主要在士林北投山區及南港區。

至於明天白天受到外圍環流影響，會開始有陣雨發生，明天晚上到後天晚上，陽明山區會有豪雨等級，平地有大雨等級。至於周六颱風最接近時候，除山區有大豪雨外，平地部分地區如南港山區、信義區山區也會有接近大豪雨等級，主要雨勢影響集中時間點在10日晚上到11日晚上。

巴威 北市 巴威颱風

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