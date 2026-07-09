聽新聞
0:00 / 0:00
有貓膩？較北基桃晚半小時才公布 新北市宣布明停班停課
強烈颱風巴威持續逼近，新北市政府原本表示今晚7點將與台北市、基隆及桃園共同討論後宣布是否上班上課，但至今晚8點，基隆、台北市及桃園市都相繼宣布停班停課，新北市府卻遲未宣布，直至晚間8點30分才宣布，新北市明天停止上班上課。
新北市府表示，依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料以及氣象團隊分析，明（7/10）日傍晚東北角及北海岸風力預測將達停班停課標準，為避免民眾通勤受影響，並提前撤離土石流潛勢區住戶，市府宣布明（7/10）日全市停止上班及上課。
侯友宜先前在防災會議指出，目前各氣象單位預估一致，巴威影響最劇烈的時間將落在周六白天，最新預估雨量也上修，新北南側山區總雨量可能達500至800毫米，達超大豪雨等級，深坑、石碇、坪林、烏來、三峽，以及北海岸、東北角、汐止等地都須嚴防災害。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。