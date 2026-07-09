有貓膩？較北基桃晚半小時才公布 新北市宣布明停班停課

強烈颱風巴威持續逼近，新北市政府原本表示今晚7點將與台北市、基隆及桃園共同討論後宣布是否上班上課，但至今晚8點，基隆、台北市及桃園市都相繼宣布停班停課，新北市府卻遲未宣布，直至晚間8點30分才宣布，新北市明天停止上班上課。

新北市府表示，依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料以及氣象團隊分析，明（7/10）日傍晚東北角及北海岸風力預測將達停班停課標準，為避免民眾通勤受影響，並提前撤離土石流潛勢區住戶，市府宣布明（7/10）日全市停止上班及上課。

侯友宜先前在防災會議指出，目前各氣象單位預估一致，巴威影響最劇烈的時間將落在周六白天，最新預估雨量也上修，新北南側山區總雨量可能達500至800毫米，達超大豪雨等級，深坑、石碇、坪林、烏來、三峽，以及北海岸、東北角、汐止等地都須嚴防災害。