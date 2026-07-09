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巴威逼近 台灣人壽與中信產啟動緊急應變關懷服務

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

強烈颱風巴威來勢洶洶，中信金（2891）旗下台灣人壽暨中國信託產險提醒民眾嚴防強風及豪大雨，提前備戰做好防颱措施，注意安全避免不必要的外出，台灣人壽與中國信託產險已成立緊急應變小組，即時啟動各項關懷服務及快速理賠。

巴威颱風威力不容小覷，台灣人壽啟動受災保戶「快速理賠服務及預付醫療保險金」、「續期保費緩繳三個月」、「保單借款利息緩繳六個月」、「補發保單工本費優惠」及「緩繳房屋貸款本金及利息一年」等服務。中國信託產險則成立「災損服務中心」，啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務。

颱風期間服務不打烊，台灣人壽第一線客服人員維持正常服務，亦密切關注颱風動態，加強各地服務通報機制，主動查詢比對受災保戶及關懷聯繫，若颱風災害符合保單理賠條件之傷亡保戶，即啟動快速理賠服務及預付醫療保險金，所需文件後補即可。

台灣人壽保戶可至全臺7-ELEVEN的ibon使用「便利賠」，或台灣人壽官網「龍e賠」線上服務申請，全年無休不受時間及空間限制，只要依系統操作隨時可上傳資料申請理賠，再將正本寄回台灣人壽總公司即可完成申請。保戶服務項目可上台灣人壽官網（https://www.taiwanlife.com/）或撥打免費客服專線0800-099-850諮詢；中國信託產險保戶若因颱風造成相關班機或旅程延誤，個人旅行綜合保險等相關理賠服務，可上官網（https://www.ctbcins.com/）或撥打24小時服務專線0800-075-777諮詢。

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