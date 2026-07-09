高虹安宣布明停班課！網友湧臉書狂刷「新竹李多慧」連任

巴威颱風明天、周六將侵襲台灣，期間可能帶來大雨、豪雨及11至12級強陣風。新竹市長高虹安今晚宣布，新竹市明日停止上班、停止上課。消息一出，高虹安臉書短時間內湧入大量留言，不少網友大讚「新竹李多慧」、「最美市長」，更有不少人直喊「連任」。

高虹安今晚在臉書表示，依中央氣象署預報，明日上午6時至12時平均風力為3至4級、24小時累積雨量50至100毫米，雖未達停班停課標準，但考量颱風外圍環流將自白天起帶來明顯陣風與間歇雨勢，暴風圈預計傍晚觸陸，正值下班、下課時段，為維護市民通勤、通學安全，並讓民眾提早完成防颱準備，經審慎評估後決定停班停課。

貼文發布後，大批網友湧入留言區按讚支持，不少人留言「謝謝市長」、「安全第一」、「終於可以提前做好防颱準備」、「人民的生命才是最重要的資產」。

其中，更有許多留言直接表達對高虹安的支持，包括「連任投妳一票」、「市長祝你連任成功」、「下屆穩了啦」、「不連任你連任誰」、「年底一定投你」、「你該繼續連任」、「投給高市長我還沒後悔過」等。

除了支持施政，也有不少網友稱讚外貌，留言寫下「最美的市長」、「人美心善」、「新竹李多慧」、「妳好美」、「女神太讚了」、「虹安是我見過最美的女人」、「傾國傾城的美少女」等，留言區幾乎被加油聲與示愛留言洗版。

不過，也有部分網友提出不同看法，有人擔心「萬一風雨未達標會怎麼樣？」、「無風無雨」，也有人建議百貨公司、KTV等娛樂場所應同步停業，避免民眾趁放假外出聚集，另有輪班族留言表示：「我還是要去值班顧機台」、「但是我還是要上班」。