巴威颱風來襲！全台產、壽險啟動緊急應變 各措施一次看

巴威颱風來勢洶洶，氣象局提醒全台各地應嚴防強陣風、豪雨、溪水暴漲及大浪來襲，低窪地區請慎防淹水，山區請注意坍方及落石。全台各大產、壽險公司第一時間啟動保戶關懷機制，主動掌握各地保戶狀況並提供協助。若保戶因風災受損，將可申請包含保戶續期保費緩繳、快速理賠、保單借款利息優惠、保單補發免工本費等關懷服務。

●富邦人壽、富邦產險

富邦人壽保戶若因颱風災害成為受災戶，將提供快速理賠服務、醫療保險金抵繳住院費用服務、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、房貸協處方案申請、免費保單補發等六大緊急應變方案與關懷措施，針對應繳月為115年6月～115年10月之續期保費，給予受災保戶延繳6個月之方案，保單借款利息亦得寬延6個月繳息；另若不幸受傷之保戶需辦理理賠，富邦人壽均以方便保戶為原則，務求以最快的速度對受災保戶做好各項立即的服務，受災保戶可透過業務同仁以傳真或行動理賠線上申請理賠，其他應備文件等資料可後續另行補齊；倘若保戶因事故於七大合作院所住院（淡水馬偕醫院、台北馬偕醫院、台中榮總醫院、佳里奇美醫院、永康奇美醫院、柳營奇美醫院、花蓮慈濟醫院），富邦人壽亦能代為以理賠金結算醫療費用。此外，富邦人壽亦提供客服專線（0809-000-550），或可至全台各地客戶服務櫃檯，有需要之保戶可善加利用。

富邦產險亦提醒民眾，若遇到愛車泡水情況，泡水高度已超過車底板時，切記不可將車輛主電源開啟或發動引擎，避免造成電路短路或引擎機件受損，保持原狀先聯絡修理廠拖吊回廠檢修。此外，若住家屋內發生淹水情形，建議可先拍照記錄，後續再申請相關理賠。若富邦產險保戶遇到車輛因颱風導致泡水損壞，或是屋內淹水等情況，可至富邦產險的「富邦小管家會員平台」通報理賠及查詢理賠說明及應備文件，亦可透過臨櫃、送件業務員等多元通路申請，富邦將秉持「從優、從速、從寬」原則辦理。如有疑問，歡迎撥打客服專線 0800-009-888 洽詢。

●國泰人壽、國泰產險

國泰人壽指出，針對應繳月為2026年7月份的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳三個月的措施；另嚴重受災地區保戶即日起至2026年9月底前，如首次純增10萬元以內之保單借款，自借款之日起六個月內，免計利息。此外，受災戶房屋貸款本金及利息亦給予緩繳三個月的貼心服務。智能客服中心也提供客服專線0800-036-599（手機請改撥（02） 4128-010或使用網路電話），有需要之民眾亦可善加利用。

民眾若不幸發生車輛泡水的狀況時，國泰產險提醒，在水退前千萬不要發動車輛，避免引擎進水受損，由於目前許多車輛之引擎電腦通常放置於車底板附近，若水已淹及排氣管高度，引擎電腦可能已泡水，為避免損害擴大，建議以拖吊方式離開積水區域，並連絡服務廠拖回檢修。若民眾已投保國泰產險「住宅火災及地震基本保險」與「住家綜合險－泰安心」兩項商品，兩者皆涵蓋「颱風及洪水災害補償」保障。依據保險標的所在地區不同，提供新臺幣 7,000 至 9,000 元不等的理賠限額。

●凱基人壽

凱基人壽第一時間迅速推出「快速理賠」、「住院預付金」、「保費緩繳」、「保服優惠」及「旅平險彈性調整」等五大保戶關懷服務，讓保戶能獲得即時安心的保險支援，一同度過風災難關。凱基人壽保戶若在此次風災中受傷需住院治療或不幸身故，保險事故一經確認，凱基人壽即啟動「快速理賠」，有關理賠需檢附文件，可於給付完成後再行後補；若保戶住院治療且符合相關規範，可申請最高10日，上限新臺幣6萬元之「住院預付金」。

此外，凱基人壽表示，凡各地政府單位人事行政局公告之停班停課之範圍，或能提出公家機關開立之受災證明(如：村里長證明)的災區保戶，在「保費緩繳」部分，續期保費應繳日期於即日起三個月內者，可提出申請，完成後即可將保費繳款期限延長至應繳日起算三個月。在「保服優惠」部分，自即日起至一年內已申請辦理或新增之保單貸款，提供緩繳六個月利息優惠；凡受災地區之保戶若因風災導致保險單遺失或毀損，自即日起三個月內，均可向凱基人壽申請辦理免費補發保險單。凱基人壽也提供「旅平險彈性調整」則針對因風災使旅遊行程延期或取消，且已投保凱基人壽旅行平安險的保戶，可於即日起一周內提出契變申請辦理取消或延期。上述相關服務詳情可洽詢業務員、客戶服務專線(0800-098-889)及各地客戶服務中心。

●宏泰人壽

因應巴威颱風來襲，宏泰人壽提供關懷服務措施如下：1. 收費服務：凡保單應繳費日介於本次災害發生日當月前後一個月者，保戶如檢具相關鄉（鎮、市、區）公所或地方主管機關出具之受災證明，均可提出申請保險費緩繳三個月。2. 繳息服務：保單借款周年日及保險費墊繳周年日為本次災害發生日當月前後一個月者，保戶如檢具相關鄉（鎮、市、區）公所或地方主管機關出具之受災證明，均可提出申請其借款及墊繳利息緩繳三個月。3. 製單服務：保險單或保險單契約內容變更批註書如遺失或毀損者，補發免收工本費。4. 理賠服務：以保戶方便為原則，提供快速、彈性理賠處理。5. 諮詢服務：提供任何保單相關問題諮詢服務。如有未盡事宜或任何問題，保戶可洽詢保單所屬服務人員，或來電本公司免付費服務專線：0800-068268洽詢，將竭誠為保戶服務。

●元大人壽

元大人壽為關懷保戶，針對本次巴威颱風受災保戶將提供以下六項服務措施。一、主動理賠服務：對於本次受災的保戶，經確認保險事故後，公司將立即主動迅速處理理賠給付相關事宜，申辦理賠所需檢附文件均得日後再行補齊；而對於受傷的保戶，經確認住院天數後預付醫療保險金，申辦理賠所需檢附文件日後再行補齊。二、續期保費緩繳：即日起受災保戶經申請，提供續期保費應繳日於本次事故發生日起三個月內之保單，自應繳日起算，緩繳三個月續期保費的服務。三、保險單借款免收利息：即日起受災保戶經申請之新增保險單借款，免收三個月保險單借款利息，減輕保戶財務負擔。四、保險單借款利息展延：即日起受災保戶經申請，提供保險單借款利息應繳日期於本次事故發生日起三個月內之保單，自應繳日起算，展延六個月借款利息的服務。五、補發保險單免收工本費：受災保戶之保險單若因本次災害而遭致損毀者，將予以補發，免收工本費。六、保戶諮詢服務：提供0800-088-008客服專線，供受災保戶諮詢及協助辦理各項服務。

●保誠人壽

保誠人壽提供多元管道，讓服務不中斷，客服專線0809-0809-68將於指定時段由專人接聽，民眾亦可藉由「保戶e點通」以及智能客服「保寶」，因應個人需求及使用習慣，取得即時、便利的服務。「保戶e點通」：保戶可透過保誠人壽官方網站「保戶e點通」查詢保單、申請借款、理賠以及使用24小時無時差的線上服務。智能客服「保寶」：保戶可以透過保誠人壽官方網站、網路投保網站、保誠人壽LINE官方帳號(LINE搜尋「保誠人壽」或LINE ID：@mewe2gather)、保誠人壽FB粉絲團(請注意名稱旁有藍色驗證標章)，選擇習慣使用的平台，洽詢智能客服「保寶」。此外，保誠人壽也推出六大保戶關懷措施包含「保險費緩繳」、「免費補發保單」、「新貸戶免收六個月保單借款利息」、「舊貸戶免收六個月保單借款利息」、「舊貸戶保險單借款利息延緩併入本金三個月」、「快速理賠」等提供受災保戶全方位保障服務、主動關懷和即時的協助。

●安聯人壽

為因應巴威颱風可能帶來的衝擊及災害，安聯人壽與保戶齊心協力共同防颱及因應可能的災損，啟動保戶關懷服務措施。一、快速理賠通報：受災保戶可先以相關證明書送件，安聯人壽將優先給付，其餘申請理賠所需文件及手續可後補，安聯人壽業務同仁亦將主動關懷保戶，協助理賠申請事宜。二、寬延繳納保險費：凡受風災影響之安聯人壽保戶，安聯人壽另提供受災保戶續期保費緩繳三個月的服務，若有保單借款周年利息待繳者，亦可緩繳三個月。三、若受災保戶因本次災害導致保單毀損或遺失者，亦提供於本次災害發生日起三個月內申請保險單補發，安聯人壽免收補發工本費用的貼心服務。安聯人壽關懷保戶不落人後，受災保戶如有需要協助的地方，可諮詢行政服務櫃檯或保戶服務專線0800-007-668洽詢。