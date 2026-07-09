快訊

不斷更新／巴威來襲！20縣市宣布是否停班課 10日颱風假消息一覽

追查致癌油有突破！中檢大搜索列9被告、15證人 將漏夜複訊

聽新聞
0:00 / 0:00

巴威颱風來襲 台灣高鐵10日全線正常運營

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

巴威颱風來襲，台灣高鐵公司已完成防颱應變中心開設，24小時監控全線颱風動態。依據目前各項氣象資訊綜合研判，10日全線正常營運，各車次列車依時刻表發車。後續如因颱風影響需進行營運調整，高鐵公司將盡速提前公告。另，颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客預留較充裕之轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。

台灣高鐵公司各車站、基地、維修單位及全線保全持續進行相關防颱作業巡檢並回報防颱應變中心，以確保營運及旅客安全。高鐵防颱應變中心並將依照颱風對全線影響狀況，隨時與交通部、鐵道局保持密切聯繫，做好防颱應變。

台灣高鐵公司呼籲，鄰近高鐵沿線之民眾務必加強固定：大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，由於該等物品若遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內，恐纏繞架空電車線、損毀高鐵資產設備，亦將嚴重影響行車安全，而有觸法之虞，請民眾切勿掉以輕心。

台灣高鐵颱風期間相關退費及退票規定，說明如下：

1. 自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行或列車運轉變更、車次取消而未搭乘，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

2. 為確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。

巴威颱風 巴威 颱風

延伸閱讀

颱風巴威逼近 桃捷完成防颱整備視風速調整營運

颱風巴威來襲 阿里山林鐵7/10至7/12預警性停駛

巴威颱風將觸陸 北市建管：未落實可勒令停工、重罰30萬並收強拆費

強颱巴威逼近！周春米：落實防颱 原鄉、恆春半島明早預防性撤離

相關新聞

不斷更新／巴威來勢洶洶！花蓮「急轉彎」11縣市停班課 各地颱風假消息一次看

強烈颱風巴威持續逼近！中央氣象署已於9日下午2時30分發布海上颱風警報。中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，巴威颱風10日晚上至11日影響台灣最劇烈。中央氣象署將於10日凌晨2時30分發布海上陸上颱風警報，預估10日晚上9時暴風圈進入台灣陸地…

巴威進逼...台北市政府今晚8時宣布明天停班課

巴威颱風進逼，明天將陸警發布，台北市政府今天晚間八時宣布，明天停班停課。

巴威強勢襲台！最新風雨預測出爐「1縣市」達停班課標準

受巴威颱風外圍環流影響，氣象署下午5時發布最新風雨預測，今天晚上8時至明天晚上8時，24小時累積雨量僅有1縣市達到停班課標準，但停班課與否，仍以地方政府公布為主。

強颱巴威進逼...北市周六這時間風雨最強 這2地雨最多

巴威颱風進逼，台北市政府宣布明天停班課，因考量為25年來最大的颱風，恐有致災之虞，且讓民眾做好防颱準備，經北北基桃共識，晚上8時宣布明天各機關學校停止上班及上課。

國籍航空11日航班全取消 華航、長榮明晚至周日無航班起降

強颱巴威持續接近，桃園機場公司今召開巴威颱風第1次應變會議，依據交通部中央氣象署資訊，7月10日晚間6時至12日凌晨4時風雨最為劇烈，國籍航空均已取消11日全天航班，機場公司提醒旅客留意航班異動。

強颱巴威持續進逼！周五、六影響最劇 各家航空異動一次看

巴威颱風持續接近，中央氣象署今下午5時30分針對巴威颱風發布海上颱風警報，明晚至周五白天對台灣影響最劇烈，各地都有明顯風雨，航空交通大亂，7月9日至11日部分航班異動，其中長榮、華航、星宇、虎航等國籍航空11日的航班全數取消。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。