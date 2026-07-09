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影／卓揆視察內湖淹水熱區 要求全面檢視排抽水系統

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
強颱巴威逼近台灣，行政院長卓榮泰（中）今天傍晚前往台北市內湖區視察日前「0625豪雨」淹水熱區及防汛整備情形，並聽取受災戶意見。記者胡經周／攝影
強颱巴威逼近台灣，行政院長卓榮泰（中）今天傍晚前往台北市內湖區視察日前「0625豪雨」淹水熱區及防汛整備情形，並聽取受災戶意見。記者胡經周／攝影

強颱巴威逼近台灣，行政院長卓榮泰今天傍晚前往台北市內湖區視察日前「0625豪雨」淹水熱區及防汛整備情形。

卓榮泰要求中央、地方把握颱風來襲前的最後整備時間，全面檢視排水系統、抽水站及易淹水地區。並指出，0625豪雨期間，員山子分洪道已發揮分洪功能，照理說汐止、南港及內湖一帶不應再出現如此嚴重災情，因此更應全面檢視抽水站及排水系統是否正常運作。卓榮泰強調，內湖不應該也不能再發生如此嚴重的淹水情況，遇到問題就應全面盤點、有效處理。

卓榮泰強調，颱風無法避免，但人為努力可以降低災害衝擊。他要求台北市政府在颱風來襲前再次全面檢查易淹水地區及抽水設備，一旦豪雨造成災情，務必立即與中央災害應變中心聯繫，中央將全力支援地方各項防救災需求。

強颱巴威逼近台灣，行政院長卓榮泰（左二）今天傍晚前往台北市內湖區視察日前「0625豪雨」淹水熱區及防汛整備情形，在聽取防災簡報時，卓榮泰也仔細觀看手機上之前淹水的狀況。記者胡經周／攝影
強颱巴威逼近台灣，行政院長卓榮泰（左二）今天傍晚前往台北市內湖區視察日前「0625豪雨」淹水熱區及防汛整備情形，在聽取防災簡報時，卓榮泰也仔細觀看手機上之前淹水的狀況。記者胡經周／攝影

巴威颱風 卓榮泰 內湖

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