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颱風巴威逼進 竹市災害應變中心二級開設強化防颱

中央社／ 新竹市9日電

颱風巴威進逼，新竹市政府表示，今天下午3時已成立「新竹市災害應變中心二級開設」，針對地下道抽水機及柵欄機等進行測試，並要求工地加強固定，共同做好防颱準備。

新竹市政府表示，中央氣象署今天下午發布巴威海上颱風警報，預估週五晚間暴風圈將接近陸地，最新預報竹市進入暴風半徑的可能性極高，可能伴隨強陣風、大雨或豪雨。

市府表示，市長高虹安今天下午3時已指示成立「新竹市災害應變中心二級開設」，由竹市消防局應變小組進駐；預計明天上午7時提升為「一級開設」，由各相關局處進駐。

市府表示，今天已完成地下道抽水機組與柵欄機測試，並要求轄內在建公共工程及民間工地加強起重機、鷹架、圍籬等設施固定，大型廣告帆布也須於颱風前加固或收整。

針對易積淹水區，市府指出，已加強側溝清淤，清除水溝蓋落葉與堆積物，並完成各地下道截水溝泥沙清理，確保排水順暢。另也調派人力優先修剪或加固有傾倒疑慮的樹木，降低強風豪雨造成路樹倒塌的風險。

市府表示，全市抽水站已完成試運轉，廠商24小時待命進駐；滯洪池也已提前預先排水，預留豪雨滯洪空間。民眾若有沙包、防水擋板等防汛物資需求，可攜帶身分證件前往各區公所領取。

此外，台電公司新竹區營業處發布新聞稿表示，已實施預防性線路巡視及樹木防颱修剪，並完成全區防災設備與備料的盤點作業，搶修人力、工程車輛及機具皆已調度完備，進駐待命，隨時因應颱風可能引發的電力災情。

台電新竹區處指出，鑑於過往颱風常有樹枝、招牌遭強風吹落破壞配電設備，或大樓地下配電室淹水致使搶修受阻等災情，呼籲民眾提前加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪私有樹木並落實地下室防淹水措施。如發現電線掉落或外露，勿自行撿拾或碰觸，應立即通報台電處理。

高虹安 巴威 巴威颱風

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