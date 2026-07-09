強颱巴威逼近！周春米：落實防颱 原鄉、恆春半島明早預防性撤離

強烈颱風「巴威」逐漸接近台灣，屏東縣災害應變中心9日下午2半擴大三級開設，縣長周春米說，根據中央氣象署預報，10日凌晨將發布巴威颱風海上陸上颱風警報，縣府規畫原鄉、恆春半島地區明10日上午執行預防性撤離。

周春米今上午到縣內5處沿海地區視察抽水站設備及運轉情形，下午返回災害應變中心召開第一次工作會報，會中要求各鄉鎮市公所務必今9日完成各項防颱並回報整備情形。依據中央氣象署最新預報，明10日白天屏東縣未列陸上警戒範圍，風力與雨量預測未達停班停課標準，明日照常上班、正常上課。

依據中央氣象署預報，明10日凌晨將發布巴威颱風海上陸上颱風警報，周春米說，縣府規畫原鄉及恆春半島地區明上午8時起執行預防性疏散撤離工作，責成民政處、社會處、原民處及衛生局加強督促公所，針對高災害潛勢區域，確實盤點需疏散撤離人員清冊，備妥民生物資、藥品。

颱風可能帶來強風豪雨，縣府啟動防災機制，周春米要求農田水利署屏東管理處落實水利設施及閘門啟閉檢查；農業處加強宣導沿海養殖漁業及港區停泊船隻落實各項防護措施；工務處、交通部公路局南區養護工程分局、警察局及各鄉鎮市公所加強巡查易致災道路及橋梁，持續強化河川排水清淤、抽水設備維護、防汛物資整備及易致災區域監控等工作，以最高規格落實各項防災措施。

持續提升排水防護能力，縣府115年度已辦理24件排水清疏工程，總經費達4500萬元，已有6件完工、15件施工中、3件發包中；另完成8762公尺雨水下水道及箱涵檢查，針對淤積處清淤，截至目前已完成3515公尺，清除淤積量344立方公尺。

強降雨恐造成積淹水，縣內20座抽水站、70台抽水機組、185扇水門及5座滯洪池均完成整備試運轉，林邊、佳冬、東港等48處易淹水熱區預布177部大型移動式抽水機，備妥相關油料，隨時啟動抽排；同時重要防災據點預置4979個消波塊及4649個太空包等防汛資材。

山區及土石流潛勢區域，縣府掌握災害風險，轄內74條土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區，均已通知地方公所加強警戒，並依氣象及現場狀況，適時啟動疏散撤離與收容安置等應變作業。0625豪雨麟洛排水護岸約100公尺損壞，縣府7月2日進場搶險，600多個防汛太空包堆疊補強，持續培厚臨時土堤，同步啟動復建工程。

屏東縣災害應變中心表示，7月10日夜間至11日下午為颱風影響屏東縣最劇烈時段，期間有短時豪雨或豪大雨出現機率，山區最高局部有豪大雨等級降雨出現，呼籲民眾提前完成防颱準備，降低災害風險。

強烈颱風「巴威」逐漸接近台灣，屏東縣災害應變中心9日下午2半擴大三級開設，下午在災害應變中心召開第一次工作會報，縣長周春米說，要求各鄉鎮市公所務必今9日完成各項防颱並回報整備情形。圖／屏東縣政府提供