快訊

不斷更新／巴威來襲！20縣市宣布是否停班課 10日颱風假消息一覽

追查致癌油有突破！中檢大搜索列9被告、15證人 將漏夜複訊

聽新聞
0:00 / 0:00

強颱巴威逼近！周春米：落實防颱 原鄉、恆春半島明早預防性撤離

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
強烈颱風「巴威」逐漸接近台灣，屏東縣災害應變中心9日下午2半擴大三級開設，下午在災害應變中心召開第一次工作會報，縣長周春米說，要求各鄉鎮市公所務必今9日完成各項防颱並回報整備情形。圖／屏東縣政府提供
強烈颱風「巴威」逐漸接近台灣，屏東縣災害應變中心9日下午2半擴大三級開設，下午在災害應變中心召開第一次工作會報，縣長周春米說，要求各鄉鎮市公所務必今9日完成各項防颱並回報整備情形。圖／屏東縣政府提供

強烈颱風「巴威」逐漸接近台灣，屏東縣災害應變中心9日下午2半擴大三級開設，縣長周春米說，根據中央氣象署預報，10日凌晨將發布巴威颱風海上陸上颱風警報，縣府規畫原鄉、恆春半島地區明10日上午執行預防性撤離。

周春米今上午到縣內5處沿海地區視察抽水站設備及運轉情形，下午返回災害應變中心召開第一次工作會報，會中要求各鄉鎮市公所務必今9日完成各項防颱並回報整備情形。依據中央氣象署最新預報，明10日白天屏東縣未列陸上警戒範圍，風力與雨量預測未達停班停課標準，明日照常上班、正常上課。

依據中央氣象署預報，明10日凌晨將發布巴威颱風海上陸上颱風警報，周春米說，縣府規畫原鄉及恆春半島地區明上午8時起執行預防性疏散撤離工作，責成民政處、社會處、原民處及衛生局加強督促公所，針對高災害潛勢區域，確實盤點需疏散撤離人員清冊，備妥民生物資、藥品。

颱風可能帶來強風豪雨，縣府啟動防災機制，周春米要求農田水利署屏東管理處落實水利設施及閘門啟閉檢查；農業處加強宣導沿海養殖漁業及港區停泊船隻落實各項防護措施；工務處、交通部公路局南區養護工程分局、警察局及各鄉鎮市公所加強巡查易致災道路及橋梁，持續強化河川排水清淤、抽水設備維護、防汛物資整備及易致災區域監控等工作，以最高規格落實各項防災措施。

持續提升排水防護能力，縣府115年度已辦理24件排水清疏工程，總經費達4500萬元，已有6件完工、15件施工中、3件發包中；另完成8762公尺雨水下水道及箱涵檢查，針對淤積處清淤，截至目前已完成3515公尺，清除淤積量344立方公尺。

強降雨恐造成積淹水，縣內20座抽水站、70台抽水機組、185扇水門及5座滯洪池均完成整備試運轉，林邊、佳冬、東港等48處易淹水熱區預布177部大型移動式抽水機，備妥相關油料，隨時啟動抽排；同時重要防災據點預置4979個消波塊及4649個太空包等防汛資材。

山區及土石流潛勢區域，縣府掌握災害風險，轄內74條土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區，均已通知地方公所加強警戒，並依氣象及現場狀況，適時啟動疏散撤離與收容安置等應變作業。0625豪雨麟洛排水護岸約100公尺損壞，縣府7月2日進場搶險，600多個防汛太空包堆疊補強，持續培厚臨時土堤，同步啟動復建工程。

屏東縣災害應變中心表示，7月10日夜間至11日下午為颱風影響屏東縣最劇烈時段，期間有短時豪雨或豪大雨出現機率，山區最高局部有豪大雨等級降雨出現，呼籲民眾提前完成防颱準備，降低災害風險。

強烈颱風「巴威」逐漸接近台灣，屏東縣災害應變中心9日下午2半擴大三級開設，下午在災害應變中心召開第一次工作會報，縣長周春米說，要求各鄉鎮市公所務必今9日完成各項防颱並回報整備情形。圖／屏東縣政府提供
強烈颱風「巴威」逐漸接近台灣，屏東縣災害應變中心9日下午2半擴大三級開設，下午在災害應變中心召開第一次工作會報，縣長周春米說，要求各鄉鎮市公所務必今9日完成各項防颱並回報整備情形。圖／屏東縣政府提供

強烈颱風「巴威」逐漸接近台灣，屏東縣災害應變中心9日下午2半擴大三級開設，下午在災害應變中心召開第一次工作會報，縣長周春米說，要求各鄉鎮市公所務必今9日完成各項防颱並回報整備情形。圖／屏東縣政府提供
強烈颱風「巴威」逐漸接近台灣，屏東縣災害應變中心9日下午2半擴大三級開設，下午在災害應變中心召開第一次工作會報，縣長周春米說，要求各鄉鎮市公所務必今9日完成各項防颱並回報整備情形。圖／屏東縣政府提供

周春米 巴威 巴威颱風

延伸閱讀

迎戰巴威颱風！楊文科坐鎮防颱整備 視察防汛整備全面戒備

巴威來襲政院今開一級應變 海警、陸警時間點一次看

颱風巴威逼近 基隆預警性封閉水域、宜蘭整備防災

巴威颱風逐漸接近...台南尚未列警戒區 黃偉哲：不可掉以輕心

相關新聞

不斷更新／巴威來勢洶洶！10縣市、3鄉鎮停止上班課 10日各地颱風假消息一次看

強烈颱風巴威持續逼近！中央氣象署已於9日下午2時30分發布海上颱風警報。中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，巴威颱風10日晚上至11日影響台灣最劇烈。中央氣象署將於10日凌晨2時30分發布海上陸上颱風警報，預估10日晚上9時暴風圈進入台灣陸地…

巴威進逼...台北市政府今晚8時宣布明天停班課

巴威颱風進逼，明天將陸警發布，台北市政府今天晚間八時宣布，明天停班停課。

巴威強勢襲台！最新風雨預測出爐「1縣市」達停班課標準

受巴威颱風外圍環流影響，氣象署下午5時發布最新風雨預測，今天晚上8時至明天晚上8時，24小時累積雨量僅有1縣市達到停班課標準，但停班課與否，仍以地方政府公布為主。

強颱巴威進逼...北市周六這時間風雨最強 這2地雨最多

巴威颱風進逼，台北市政府宣布明天停班課，因考量為25年來最大的颱風，恐有致災之虞，且讓民眾做好防颱準備，經北北基桃共識，晚上8時宣布明天各機關學校停止上班及上課。

國籍航空11日航班全取消 華航、長榮明晚至周日無航班起降

強颱巴威持續接近，桃園機場公司今召開巴威颱風第1次應變會議，依據交通部中央氣象署資訊，7月10日晚間6時至12日凌晨4時風雨最為劇烈，國籍航空均已取消11日全天航班，機場公司提醒旅客留意航班異動。

強颱巴威持續進逼！周五、六影響最劇 各家航空異動一次看

巴威颱風持續接近，中央氣象署今下午5時30分針對巴威颱風發布海上颱風警報，明晚至周五白天對台灣影響最劇烈，各地都有明顯風雨，航空交通大亂，7月9日至11日部分航班異動，其中長榮、華航、星宇、虎航等國籍航空11日的航班全數取消。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。