高雄明天有無颱風假可放？市府：高雄尚未畫入警戒區

強颱巴威（BAVI）襲台，中央氣象署今日下午2時30分已發布海上颱風警報。針對市民關心的明天是否可放颱風假問題，市府晚間表示，依據中央氣象署預報，目前高雄尚未被劃入警戒區，故尚未發布相關停班課資訊，市府會持續觀察颱風動態。

若未發布停班課資訊，高雄明天應該是正常上班、上課，不過市長陳其邁臉書已湧入大量想放颱風假的網友留言。包括「邁邁，你是我今世看過，最帥，最瀟灑的男人了」、「明天麻煩邁哥宣布放假」、「明天下班會遇到大風大雨」、「不要又是放山區不放平地，會翻臉的」等內容，討論熱烈。

高雄市長陳其邁在臉書表示，依據高雄大學氣象團隊說明，最大降雨影響將落在7月10日（周五）晚間至7月11日（周六）。7月10日晚至7月11日白天颱風最為接近，各地有局部短暫陣雨或雷雨，尤其北部、宜蘭地區及中南部山區雨勢明顯，有陣雨或雷雨並有局部大雨或豪雨，各地風雨明顯，請市民要做好防颱準備。

立委李昆澤指出，依照中央氣象署資訊，高雄地區從明日（10日）下午開始風雨逐漸增強，高雄山區可能於後天（11日）清晨至下午間受颱風暴風圈影響，山區須防範豪雨以上等級的降雨。台灣周邊各海面風浪逐漸增大至3至6公尺以上巨浪，請各位鄉親千萬避免前往海邊活動。