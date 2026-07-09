巴威颱風來襲 新竹市明天停班、停課

巴威颱風目前仍是強烈颱風，明天、周六將侵襲台灣，期間可能帶來大雨、豪雨及11至12級強陣風。新竹市政府宣布，颱風巴威逼近台灣，明天預估風量雨量達停止上班上課標準，明天停止上班、停止上課。

新竹市政府表示，新竹市明日平均風力為3-4級⁠，未來24小時累積雨量為50-100毫米⁠。雖然明日上午6時至12時尚未達停班停課標準，考量颱風外圍環流於明天白天起將為本市帶來明顯陣風與間歇雨勢，且暴風圈預計在明日傍晚觸陸風雨加劇，該時段為市民朋友下班、下課時間，考量市民通勤、通學安全，並讓民眾能及早整理家園、清理排水設施，且桃竹苗屬於緊密相連的共同生活圈，經市府團隊審慎評估，宣布新竹市明天（周五）停止上班、上課。

新竹市長高虹安提醒，市民朋友應提前做好居家防颱措施，包括清理排水孔、固定門窗、招牌、盆栽等易掉落物，並預先修剪樹木枝葉；颱風影響期間非必要避免外出，切勿前往竹市沿岸港區、海邊及其他危險區域觀浪戲水。若行經地下道遇積淹水情形，請務必遵守柵欄及現場人員指示，切勿強行通行，以維護自身安全。