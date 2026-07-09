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巴威颱風來勢洶洶 北北基桃生活圈宣布10日停止上班上課
巴威颱風來勢洶洶，雖然風雨浪最激烈的時間點會出現在10日傍晚以後，但考量到民眾生活圈以及防颱整備情況，台北市、新北市、桃園市與基隆市「北北基桃生活圈」晚間宣布10日停止上班上課。
根據氣象署整理，10日白天風雨浪漸增，宜花東地區首當其衝，將會出現大雨強風，北部地區則是會有大雨、強風，南部地區則是沿海出現強風與間歇陣雨，預計到10日晚間、11日時，風雨浪最為劇烈。
依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，台北市政府通知，依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，考量為25年來最大的颱風，恐有致災之虞，且讓民眾做好防颱準備，並經基北北桃共識，於晚上8時宣布明10日各機關學校停止上班及上課。
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