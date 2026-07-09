基隆市政府宣布明天停止上班上課 守護市民安全為最高原則

巴威颱風逼近，基隆市政府今晚8時宣布明天（10）日停班停課，守護市民安全為最高原則。

市府說，因應巴威颱風逐步接近台灣，中央氣象署預估自7月10日下午起，基隆地區將受強風豪雨影響，基隆市政府依據最新氣象資訊及災害風險研判，考量本市特殊地理環境及市民通勤安全，宣布明（10）日停止上班、停止上課。

基隆市九成以上土地屬山坡地，每逢颱風侵襲，常伴隨短延時強降雨，容易造成邊坡坍方、落石、道路積淹水及交通受阻等情形。許多市民每日需經由山區道路或跨縣市通勤，一旦風雨加劇，返家途中所面臨的風險將大幅提高。

市府表示，停班停課的決定並非僅考量風雨預測數值，更重要的是綜合評估本市地形特性、交通條件、災害潛勢及市民安全需求，希望讓民眾能在風雨增強前安全返家、減少外出，降低災害發生風險。近年基隆也依據在地環境特性調整停班停課判斷機制，以更符合地方實際需求，強化防災應變能力。