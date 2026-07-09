颱風巴威逼近 竹縣加強整備檢修監測易淹水地下道

新竹縣政府今天表示，颱風巴威將來襲，針對易淹水車行地下道如竹北中正東路、湖口達生路、新豐大同路等，已檢修排水機並設置水位計監測，必要時預警封閉。

新竹縣政府今天開設災害應變中心，由縣長楊文科主持防颱整備會議，要求各單位落實防颱工作，對於積淹水問題，也已預布4台移動式抽水機於拔子窟堤防、鳳山溪支線及東科路地下道。

縣府表示，已完成豆子埔溪、貓兒錠幹線等區域排水清淤，從7月6日起清淤河道約1600公尺、清淤2000立方公尺，並完成湖口波羅汶、糞箕窩護岸等4處潰堤緊急放置混凝土塊，防範災害擴大。

縣府說，已完成全縣5350公尺側溝及近6000公尺雨水下水道清淤，並啟動70處下水道水位監測站及8個自主防災社區整備；工務處災害小組與開口契約廠商已待命搶修。

縣府表示，目前鄉道竹67線2K及竹37-1線3K等2處，因前次災害仍在復建中，已實施道路預警封閉，並公告提醒用路人改道。

縣府指出，各局處已啟動橫向聯繫與應變，消防局完成救災車輛、抽水機及水上救生器材檢測；尖石、五峰等山區也已通知重機械與搶修廠商提前進駐，必要時實施預警性撤離。