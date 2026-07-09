迎戰巴威颱風！楊文科坐鎮防颱整備 視察防汛整備全面戒備

巴威颱風正逐步逼近台灣，其外圍環流預計將為北台灣及新竹縣山區帶來不可輕忽的降雨量與強風，新竹縣政府嚴陣以待，今天下午5時災害應變中心三級開設，預計明上午8時一級開設。新竹縣長楊文科主持防颱整備會議，緊盯縣府各局處、新竹瓦斯公司、台電、自來水公司及新竹後備指揮部等單位防颱工作，在會議結束後，楊文科也立即前往豆子埔溪視察清疏工程、以及到鳳山溪支線了解抽水機整備狀況，全面嚴陣以待。

楊文科在會議中指示，落實低窪處抽水測試與物資配置、提前布署防汛物資、全面落實渠道清疏、工業區與建築工地防範，其中針對竹北、竹東等轄區內易積淹水地區及地下道，務必配置抽水機組並進行測試。另外提前準備移動式抽水機、沙包等關鍵防汛物資到各高風險點。

因應巴威颱風即將來襲，工務處已完成易淹水地下道抽排水設備檢測，並建置CCTV、水位監測系統，必要時將預警封閉地下道；另預布4台移動式抽水機於重點區域。同步完成河道、側溝及雨水下水道清淤，並加強護岸防護、啟動70處水位監測站及8個自主防災社區整備，緊急搶修團隊全天候待命，全力降低颱風災損。

工務處已完成河道、5350公尺側溝及6000公尺雨水下水道清淤，並加強護岸防護，啟動70處下水道水位監測站及8個自主防災社區整備；緊急災害小組與開口契約廠商全天候待命，隨時投入搶修，全力降低颱風災損。

除了易淹水區域的整治，縣府各局處也同步啟動橫向聯繫與應變措施。消防局已完成所有救災車輛、抽水機組及水上救生器材的檢測；針對尖石、五峰等山區，相關局處已通知重機械與搶修廠商提前進駐，必要時將果斷實施「預警性撤離」。

產發處今天執行颱風來襲前木架廣告物巡查拆除工作，共拆除竹北市環北路(1座)、沿河街(1座)、中華路(2座)；湖口成功路(6座)、勝利路(10座)等20座，湖口鄉維德東路近中山路口則有17座已自行拆除完畢。

楊文科特別感謝台電與水公司的風雨無阻，並要求提供即時資訊以利回應縣民需求。最新防颱、即時颱風動態與停班停課資訊，請至新竹縣防災資訊網（https://www.hsinchu.gov.tw/cp.aspx?n=381 ）或透過縣府官方LINE、臉書查詢。