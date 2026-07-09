巴威颱風逼近 沈伯洋陪卓榮泰視察內湖

因應颱風巴威來襲，行政院長卓榮泰今赴6月25日積淹水地區的內湖區金龍路視察，緊接著到港墘抽水站了解整備情形，民進黨北市長參選人沈伯洋也到場。他說，比較擔心淹水預測範圍，中央還有地方重新再盤點一次。

沈伯洋會後受訪表示，首先北市現在將潛勢地區大概盤點出來了，但是擔心的是，上一次6月25日淹水的地方，其實不在以前的預測範圍，所以如果用原本的資料做預測也不一定準確，現在就是中央也提供了舊有的資料，比如說納莉颱風的資料。

另外，他說，特別重要的一點是水利署、經濟部還有會同台北市政府的工作人員到現場，發現連接口真的太窄，如果前面沒有清淤，又到連接口堵住的話，那個可能性實在太高。現在要做的事情，會不會台北其他地方也有這樣連接口的問題？因為這是整個台北，不是只有內湖。

他認為，所以剛剛也跟市政府討論，看能不能趕快重新盤點一下，有沒有除了原來沒有盤點到的地方。同時，抽水站部分不管是先確認有沒有預排，然後確認如果停電的話，它的備援系統。備援系統如果指數要重新跑的時候，有時候還是需要人工重新對數字，剛剛看起來還有運作人員，這部分是沒有問題。

另外，側溝部分，沈伯洋說，這幾天已經連續清了四、五天了。那當然，這個連續清淤就表示之前可能是真的清得有點不夠。但是無論如何，反正能夠在颱風來臨之前清多少算多少，這是一定要做的事情。