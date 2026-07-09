影／花蓮萬里溪堰塞湖再發黃色警戒 保全戶三度撤離嘆「心情很不好」

花蓮萬里溪堰塞湖發布黃色警戒，下游保全戶預防性撤離，萬榮鄉萬榮村吳姓婦人就住在萬里溪邊，從上月下旬起，已因警戒3度撤離，這次又要住進收容所，她嘆口氣說「一直撤，心情很不好」，但也希望平安就好。

萬里溪下游有鳳林、萬榮2鄉鎮共8村里列入警戒區，兩公所今天下午啟動撤離900多人，萬榮村長蔡雅雯在軍、警協助下，與公所人員逐戶通知撤離當地約23戶保全戶。

「這是第3度撤離了」，吳姓婦人說，家裡就她和丈夫兩個人，從上個月下旬開始，已經因為堰塞湖撤離3次，心情很不好，面對颱風可能帶來大雨，也只能把門鎖好，趕緊到收容所避難，希望一切平安。

也是保全戶的楊姓婦人接到撤離通知，急匆匆拿著車鑰匙趕著接孩子下課。她說，孩子在鄰近的鳳林鎮上學，很怕像上次一樣紅色警戒封橋，必須繞個大老遠，她的父親住在鳳林鎮上，身體也不是很好，也讓她十分擔心。