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颱風巴威估7/11風雨最劇 新北三峽、烏來防崩塌

中央社／ 新北9日電

颱風巴威逼近，新北市長侯友宜今天主持防颱整備會議，估11日新北風雨最劇烈，南側山區總雨量可達超大豪雨等級，三重、永和、板橋等地慎防積淹水，三峽烏來有大規模崩塌發生機率。

新北市府今天下午舉行災害應變中心颱風整備會議，天氣風險公司會中報告，颱風巴威開始加速朝台灣東方海面前進，接近台灣時強度可能為強颱下限或中颱上限。11日清晨起風雨將明顯增強，因10級風暴風圈將通過新北市陸地，有強風豪雨。

台大氣候天氣災害研究中心預測，三重、永和、板橋、瑞芳、萬里需注意積淹水；三峽、烏來則有大規模崩塌中高發生機率。河川水位依系集平均雨量，台北橋、秀朗橋、新海橋可能達三級警戒。

侯友宜聽取報告後表示，兩單位預報一致，風雨最劇烈時間會落在週六（11日）白天，預估南側山區總雨量可達500至800毫米（超大豪雨等級）。沿海浪高可達7公尺以上，11日沿海地區將出現11至13級強陣風，市區也達8至12級強陣風。

侯友宜說，各單位嚴陣以待，水利局已到各地防災勘查，備妥近5萬6000包砂包，預計明天（10日）上午完成28台移動式抽水機預佈。高灘地園區內預計今天傍晚6時前完成撤離。他特別強調，烏來易成為孤島，應隨時監控土石流潛勢區，明天需做好預防性疏散撤離。

至於明天是否停班課，侯友宜表示，相信北北基桃都有機制，晚間7時會依最新預報判斷風雨是否達標，再與台北、基隆、桃園共同討論。依目前預報，「週六看起來風雨非常大，但我們先決定週五的事」。

三峽 巴威 烏來 巴威颱風

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