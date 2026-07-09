防範巴威颱風！卓榮泰赴內湖視察：入夜前再檢驗 盼與北市共答考題

因應颱風巴威來襲，行政院長卓榮泰今赴6月25日積淹水地區的內湖區金龍路視察，緊接著到港墘抽水站了解整備情形，民進黨北市長參選人沈伯洋也到場。卓揆表示，預計當前颱風走勢，明天半夜3時前會發布陸警，現在還能利用時間和地方政府溝通協調，將準備工作做足。

卓榮泰表示，今天來這裡是看6月25日淹水是不是已解決，也看聯通管線在下面是不是完全清淤。「我也是選民也是來陳情的，內湖不應該有這種狀況。」

他說，地方縣市的水利工程處理，都會要求在當年度5月前完成，這次颱風巴威帶來的風和雨量可能驚人，不要讓這個地方的問題遺留下來，是中央和地方共同努力，所以拜託市府要想辦法在明年的的防汛期將工程做好。

卓榮泰說，感謝蔣萬安市長去看陽光抽水站，他也會去看港墘抽水站，要讓抽水站功能正常運作，同時也請民代看看社區哪裡有問題一起跟市府防範。

隨後，卓榮泰與在地議員王孝維、何孟樺、立委李彥秀，議員參選人高嘉瑜、陳又新陪同下，視察6月25日淹水受災戶。住戶們表示，當時淹水真的來得又急，地下室都浸泡在水裡外，也有機器壞掉等現象。

民進黨北市長參選人沈伯洋表示，現在有點擔心的是，資料上雖然有盤點淺釋地區，但可能已失準，現在要做的就是類似這樣狀況的地區，有沒有能夠重新整合。

高嘉瑜也說，這次淹水原因，北市府說是時雨量過高超過防洪標準，那這次颱風來襲會不會也淹水？為什麼20年前都沒有淹，這次淹？

北市副市長張溫德說，每次極端天氣的狀況，不會跟老天爺對賭，就是充分做好準備迎接下次挑戰。

卓榮泰說，上天給大家一個考題，希望跟市府、里長、議員一起答題，希望大家都能通過，拜託今天入夜前還可以再次檢驗的大家一起重新看一次確保沒有狀況。未來系統性整治請經濟部一起協助。

住戶表示，上次6月25日的積淹水讓機械都泡在水裡。記者邱書昱／攝影