蔣萬安預告放颱風假？謝國樑：颱風來本來就不要特別外出

台北市長蔣萬安今天說，希望民眾周五、六盡量待在家中，務必做好防颱準備，外界解讀明天會放「颱風假」。基隆市長謝國樑說，蔣市長說的話也沒有錯，颱風來了，本來就不要特別外出。至於明天是否停班停課，市府今晚8時宣布。

市府指出，強烈颱風颱風逼近台灣北部海域，氣象署下午2時30分發布海上颱風警報。颱風環流龐大，沿海易出現瘋狗浪、長浪及強陣風，宣布下午5時起，大武崙沙灘、海興游泳池、基隆嶼及潮境保育區等重點水域，全面暫停水域遊憩活動，往返基隆嶼船班全面暫停，並取消所有登島行程。

基市府今晚6時30分在災害應變中心，召開災害應變會議，聽取基隆氣象站說明颱風預測徑及風雨相關資訊，市府各局處也報告防颱整備作業。

工務處已完成大武崙溪等6條市管區域排水河道整理，全市雨水下水道排水箱涵及涵管清淤，降低豪雨期間積淹水風險。基隆河16座抽水站和市區7座抽水站也已運作正常，並備妥6部大型移動式抽水機，將視水位變化抽排。

蔣萬安今天下午視察信義路五段沉砂池，受訪時透露，希望民眾在周五、周六的時候，沒有必要，盡量待在家中，也務必在事前做好各項防颱的準備，外界解讀有可能放颱風假。

謝國樑說，蔣市長這樣講，原則上也沒有錯，颱風來了，本來就不必特別外出。如果大家要解讀蔣的話的真正意義，還是要去問蔣市長，「我們這邊就是八點準時宣布」。

謝國樑表示，巴威颱風是近40年來最大的颱風之一，這次會完全的「命中基隆」，所以市府非常嚴謹認真的防颱，跟各機關調度足夠的沙包跟擋水板，也呼籲勸市民朋友，這幾天非必要的話不要外出。市府會用最謹慎的態度面對這次颱風以及防颱防災的工作。