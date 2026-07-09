卓榮泰視察內湖防颱 張溫德：防汛閘門第一道已打開

巴威颱風來勢洶洶，行政院長卓榮泰今天下午視察北市內湖區金龍路防颱整備，台北市副市長張溫德也到場。張強調，市府超前部署，大湖公園防汛閘門第一道閘門已打開，先排掉目前蓄水量，留出足夠餘裕，準備蓄積接下來的雨水。

張溫德表示，內湖淹水之後，北市府對這次颱風的準備，包含工務、環保部門，以及民政系統透過鄰里的清溝跟檢視、公園裡的疏伐，都在同步進行。對於颱風前黃金72小時，已經剩不到48小時，北市府各單位在各行政區搭配各區公所的量能，包含修樹、清水溝、排水系統都逐一地檢視。

他強調，不只是回報有做，北市府二級督導包含局處、甚至到府級，像他也在外面跑，四處去看回報的修樹、清水溝狀況有沒有達成如期要求。不管是排水箱涵或側溝，只要有處理過，北市府都會再確認是否處理完畢。

張溫德說，經濟部常務次長賴建信建議未來要進一步地預置，北市已經把抽水機組、抽水站前池水位的原來標準再降低，先預排，例如大湖第一道閘門已打開，第一次排掉目前蓄水量，留出足夠餘裕，準備蓄積接下來的雨水，「我們超前部署」，也參照次長給北市的指導做相關性調整。

他直言，現在極端氣候，真的不曉得它接下來的量有多大。巴威颱風不容小覷，北市府在水利專業的基礎上，不會拘泥原來程序，會面對所有變化，非常積極地謹慎為之。

張溫德指出，北市府預計今晚進入二級開設，視風雨狀況，各區公所、府級的EOC依進程會啟動一級開設，以及跟中央應變中心保持密切的垂直、橫向聯繫，包含水情資訊的掌握、雨量站的數據。

他也提到，北市雨量站布展到區以下的里，亦即雨量站已經達到多少水位時，就要啟動應變，而不是等到府級下命令。