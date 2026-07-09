強颱巴威接近！國道高架擬啟動強風管制 最嚴重恐封路

強颱巴威持續接近，明晚至周五白天對台灣影響最劇烈，各地都有明顯風雨，交通部高公局指出，國道部分高架路段受側風影響較明顯，車輛行駛時可能產生偏移，為維護用路人行車安全，將視平均風速及實際天候、路況，對易受強風影響路段採取降低速限、禁止大型車行駛、宣導改道或路段封閉等交通管制措施。

中央氣象署今下午5時30分針對巴威颱風發布海上颱風警報，明晚至周五白天對台灣影響最劇烈，各地都有明顯風雨。

高公局表示，颱風接近期間可能帶來強風、豪雨及瞬間強陣風，而國道部分高架路段受側風影響較明顯，車輛行駛時可能產生偏移；大型車車輛，因受風面積較大，更容易受強風吹襲影響行車穩定。

為維護用路人行車安全，高公局將依中央氣象署提供之平均風速及實際天候、路況情形，對易受強風影響路段採取降低速限、禁止大型車行駛、宣導改道或路段封閉等交通管制措施。

高公局說明，高速公路強風管制路段係依往例風力情形及替代道路條件分為 A、B 級。A 級路段為較易受強風影響，且必要時可能採取禁止大型車行駛或封閉之路段；B 級路段則以降低速限及宣導建議大型車改道為主。

一、 A級管制路段：

(一) 國道1號汐五高架、五楊高架

(二) 國道1號373K以南至高雄港連絡道

(三) 國道3號燕巢系統交流道以南

(四) 國道5號頭城至蘇澳路段

如平均風速達7級以上、未達8級時，最高速限將降低至時速70公里，並禁止大型車行駛高架路段（國道1號373K以南至高雄港連絡道路段，因原最高速限為時速60公里，屆時最高速限將降低至時速50公里）。

平均風速達8級以上、未達10級時，最高速限將降低至時速40公里，並持續禁止大型車行駛；平均風速達10級以上時，將視情形封閉相關路段。

二、 B 級管制路段：

(一) 國道3號香山至快官路段

(二) 國道4號清水至豐勢路段

如平均風速達7級以上、未達8級時，最高速限將降低至時速70公里，並宣導建議大型車改道；平均風速達8級以上時，最高速限將降低至時速40公里，並持續宣導建議大型車改道。高公局表示，以上路段後續均將依風速下降情形，依規定分階段解除管制，逐步恢復通行或原速限。

高公局提醒，颱風警報期間請民眾儘量減少不必要之外出；如確有行車需求，請出發前先查詢高公局網站、高速公路1968 App、警廣電台所發布之最新路況與管制訊息，並預先規畫替代道路。

行駛途中如遇強風、豪雨或視線不佳，請務必開啟頭燈、降低車速、加大跟車距離，並緊握方向盤，避免急煞、急轉或任意變換車道。

如發生水漂現象，請放開油門、穩住方向盤並減緩車速，切勿急踩煞車。如能見度過低或車輛明顯受側風影響，請至鄰近服務區暫避，或由最近交流道駛離國道，切勿勉強行駛。