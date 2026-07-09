嘉義縣未列入巴威颱風陸上警戒 7月10日日正常上班、上課

強颱巴威持續逼近，嘉義縣政府表示，根據中央氣象署最新預報資訊，因嘉義縣目前尚未列入第9號颱風巴威陸上警戒範圍，且風力雨量預測未達天然災害停止上班及上課標準，嘉義縣7月10日正常上班、正常上課，也請民眾隨時留意氣象動態，預作防颱整備。

翁章梁今天下午主持巴威颱風整備會議，召集各局處全面盤點防颱整備工作，要求落實防災應變措施，提前完成防汛、防災及救災資源部署，目前巴威颱風結構完整、影響範圍廣泛，屬於「風強、雨大」型颱風，預估將有明顯風雨，縣府將持續密切掌握颱風動態。

縣府表示，中央氣象署今天下午2時30分發布海上警報，預計明天清晨發布陸上警報，嘉義縣目前尚未列入警戒區範圍，未來24至48小時，因外圍環流及地形效應影響，雨量及風速會有明顯提升，提醒山區晚間後有大雨或豪雨風險，且沿海陣風可能達10至14級，應提高警戒。

縣府指出，參考歷史路徑相似颱風經驗，即使巴威颱風中心未直接登陸嘉義，其外圍環流及西南風仍可能為嘉義縣帶來長時間降雨，山區須防範持續性豪雨，沿海地區則應留意強陣風及風浪影響，不可掉以輕心，非必要盡量避免外出，共同降低災害風險，確保自身安全。