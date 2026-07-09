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颱風巴威逼近 基隆預警性封閉水域、宜蘭整備防災

中央社／ 基隆9日電

颱風巴威逼近，北台灣首當其衝。為防範未然，基隆市大武崙沙灘、海興游泳池、潮境保育區今天下午5時已預警性封閉。此外，宜蘭縣政府所轄的各風景區也做好防颱準備。

基隆市政府指出，明天起基隆市沿海地區易有強風大浪出現。為防範未然，今天下午5時起，已針對基隆市重點海域與水域活動地點，包含大武崙沙灘、海興游泳池及潮境保育區等水域設置封鎖線，預警性封閉，嚴禁民眾進入；同時往返基隆嶼的船班全面暫停並取消所有登島行程，呼籲市民與相關業者配合防颱。

此外，目前在暖暖親水公園舉辦的親水季活動，11日及12日暫停開放。

宜蘭縣政府表示，面對颱風巴威來襲，今天已針對所轄各風景區進行防災作業，其中冬山河親水公園水門已完成裝設，防止暴漲的河水流入園區，抽水馬達也完成測試。此外，其他園區的觀光小船已吊往陸上；位在宜蘭市的幾米廣場人偶也以帆布包妥防颱。

宜蘭縣代理縣長林茂盛透過新聞稿表示，中央氣象署於下午發布海上颱風警報後，縣府各局處及相關單位已進駐災害應變中心，縣府也已全面啟動各項防災整備工作，除持續盤點抽水設備、防潮設施及救災人力等防汛量能外，也要求各單位加強巡查易淹水地區、地下道及低窪地區，提前排除可能致災因素。

他說，針對山區道路、溪流及土石流潛勢區域，縣府會持續掌握最新狀況，並預先完成孤島地區的物資、醫療及撤離整備。此外，縣府也要求各鄉鎮市公所確認避難收容場所開設能量及物資整備，持續更新獨居老人及弱勢族群資料，必要時即時啟動關懷措施。

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