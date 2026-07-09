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強颱巴威向台灣靠近…路徑擺盪「不排除登陸」 氣象署估明清晨發陸警

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國籍航空11日航班全取消 華航、長榮明晚至周日無航班起降

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
桃園機場表示，國籍航空均已取消11日全天航班，機場公司提醒旅客留意航班異動。聯合報系資料照
桃園機場表示，國籍航空均已取消11日全天航班，機場公司提醒旅客留意航班異動。聯合報系資料照

強颱巴威持續接近，桃園機場公司今召開巴威颱風第1次應變會議，依據交通部中央氣象署資訊，7月10日晚間6時至12日凌晨4時風雨最為劇烈，國籍航空均已取消11日全天航班，機場公司提醒旅客留意航班異動。

機場公司指出，目前中華航空與長榮航空10日晚間6時至12日凌晨4時沒有航班起降；星宇航空與台灣虎航也確定11日航班全數取消；機場觀景台則自10日晚間6時起預防性關閉。

針對防颱準備，機場公司表示，本周起已加強防颱準備，包含針對電力、空調、排水、空橋等設施，進行防颱電子巡檢；備妥防汛砂包、防水閘門、抽水機及發電機等防颱物資待命；並於地下道前、中央通道入口及停車場入口等各重要地點加強防護。

機場公司已要求各工程廠商及監造單位，加重紐澤西護欄、加強牢固施工圍籬，支撐架、防塵網、防墜網等臨時構造物先行移除或加強固定，並妥為固定施工材料、機具等物品。對於可能積水熱點，提前佈設抽水機具，另先行抽乾滯洪池，預為因應風雨。

針對第三航廈主體工程，機場公司規畫布設2台100匹馬力抽水機備援，加強相關排水措施，施工用的板材必須先行移除或加強鎖固，以防遭強風吹落。

適逢周末及暑假旅遊旺季，機場公司提醒，隨著颱風影響漸增，桃園機場航班起降時間可能提前或延後，後續航班也可能因此遞延，建議旅客出發前向各航空公司確認航班資訊，桃園機場網站也會持續更新航班訊息與聯外交通營運情形，提供旅客參考。

因應強颱巴威來襲，機場公司召開應變會議，由總經理范孝倫主持，聽取各單位整備應變措施。圖／桃機公司提供
因應強颱巴威來襲，機場公司召開應變會議，由總經理范孝倫主持，聽取各單位整備應變措施。圖／桃機公司提供

強颱巴威持續久近，桃園機場公司今召開巴威颱風第1次應變會議。圖／桃機公司提供
強颱巴威持續久近，桃園機場公司今召開巴威颱風第1次應變會議。圖／桃機公司提供

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