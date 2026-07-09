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不斷更新／巴威強勢襲台…南部5縣市正常上班課 各地颱風假資訊一次看

強颱巴威向台灣靠近…路徑擺盪「不排除登陸」 氣象署估明清晨發陸警

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巴威逼近！國籍航空11日全面停飛 桃機啟動防颱機制

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

強烈颱風巴威持續朝台灣本島接近，桃園國際機場公司9日召開巴威颱風第1次應變會議。依據交通部中央氣象署預報，7月10日晚間6時至12日凌晨4時為風雨最劇烈時段，國籍航空已陸續取消11日全天航班，機場公司提醒旅客出發前務必確認航班資訊。

機場公司表示，本周起已全面加強防颱整備，針對電力、空調、排水及空橋等設施完成防颱電子巡檢，並備妥防汛砂包、防水閘門、抽水機及發電機等防颱物資，同時於地下道、中央通道入口及停車場入口等重點區域加強防護。

此外，機場公司已要求各工程廠商及監造單位加強施工安全，包括加重紐澤西護欄、強化施工圍籬，移除或加強固定支撐架、防塵網、防墜網等臨時構造物，並妥善固定施工材料及機具。針對易積水熱點，也提前布設抽水設備，並預先抽乾滯洪池，以降低積淹水風險。

第三航廈主體工程方面，機場公司已規劃配置2台100匹馬力抽水機作為備援，加強排水措施，施工用板材也將提前移除或加強鎖固，避免遭強風吹落。

航班部分，機場公司表示，中華航空（2610）及長榮航空（2618）10日晚間6時至12日凌晨4時期間均無航班起降；星宇航空（2646）及台灣虎航（6757）則已宣布11日全天航班全數取消。桃園機場觀景台也將自10日晚間6時起預防性關閉。

機場公司指出，適逢暑假及周末旅遊旺季，受颱風影響，桃園機場航班起降時間可能提前、延後或遞延，提醒旅客出發前向航空公司確認最新航班資訊，並留意桃園機場官網公布的航班及聯外交通最新資訊。

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