巴威颱風逐漸接近...台南尚未列警戒區 黃偉哲：不可掉以輕心

巴威颱風逐漸接近，中央氣象署最新資訊，台南市尚未列入警戒區，市府將持續監測颱風訊息，如有最新消息將立即公布。台南市政府已全面啟動防颱整備，市長黃偉哲呼籲民眾及早完成住家防颱準備，備妥沙包、防水擋板等防汛物資，並檢查排水孔、側溝是否暢通，「少一分積水，就多一分保障；多一分整備，就多一分財產安全。」

黃偉哲今天上午也前往安南區塩田活動中心視察社區防災及防汛整備情形，要求各局處、區公所及里辦公處以最高標準做好防災準備，尤其針對0625豪雨曾受災的易淹水地區，加強巡查與戒備。

黃偉哲表示，巴威颱風七級暴風半徑約380公里，屬近31年來範圍相當大的颱風，即使未登陸台灣，外圍環流仍可能帶來明顯風雨，市民不可掉以輕心。他已要求各區長率隊輪班進駐災害應變中心，隨時掌握災情、調度資源，全力投入防災及搶救工作。

黃偉哲說，近年市府持續推動排水改善、防洪及治水工程，部分易淹水地區排水能力已有改善，但面對極端氣候帶來的短延時強降雨，若滯洪池及排水系統超出負荷，仍可能發生積淹水，因此將持續強化治水建設，提升整體防洪韌性。

市府表示，全市67座抽水站、1841座水門及511台移動式抽水機均已完成試運轉、油料補充及啟閉測試，妥善率達100%，其中508台已預先部署於低窪地區，另3台作為緊急調度備援；另已備妥約23萬包沙包及4100片防水擋板，分配至全市34個區公所運用。

市府今年首度驗證履帶式下水道巡檢機器人。黃偉哲表示，日前與水利局進入下水道視察，了解清淤人員長期面臨沼氣、缺氧及墜落等高風險環境，因此與曾研發消防機器人的業者合作，導入機器人巡檢。即使下水道沒有Wi-Fi、地形辨識困難，仍可在150公尺以上距離進行遙控及高畫質影像傳輸，協助發現淤積及結構異常，降低人員下井風險，作為後續清淤及修繕判斷依據。

市府將持續監測颱風動態，如有最新警戒資訊將立即公布。民眾可透過台南市政府官方LINE及「台南水情即時通APP」掌握最新水情及氣象資訊；若發現側溝、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、垃圾阻塞，可自行清理或撥打1999市民服務專線通報，共同降低災害風險。

台南尚未列人警戒區，台南市府已全面啟動防颱整備。圖／台南市政府提供

台南尚未列人警戒區，台南市府已全面啟動防颱整備。圖／台南市政府提供