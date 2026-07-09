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颱風巴威來襲 財部：災損拍照可申請稅捐減免

中央社／ 台北9日電

颱風巴威來襲，財政部今天表示，民眾若因颱風或豪雨造成災害損失，記得先拍照存證，事後可檢附相關證明文件，向所轄稅捐稽徵機關申請各項稅捐減免。

財政部今天發布新聞稿，提醒民眾做好防災準備，若有災害損失，事後可檢附相關證明文件申請稅捐減免，包括所得稅、營業稅、娛樂稅、貨物稅、菸酒稅、房屋稅、地價稅及使用牌照稅等稅目，均有相關減免規定。

財政部說明，已責成稅捐稽徵機關密切注意颱風動態及影響，積極協助及輔導受災納稅義務人依規定辦理，並秉持從寬、從速、從簡原則審查申請案件。

財政部表示，納稅義務人若不了解災害損失稅捐減免規定或申請方式，可前往財政部網站「災害協助專區」查詢相關資訊，並點選連結線上申請各項稅捐減免，也可就近向所在地稅捐稽徵機關詢問。

此外，財政部國庫署發布新聞稿說明，為因應颱風巴威可能造成地方農損災害，以及地上房屋毀損不堪使用，已責成所屬分署、辦事處，所轄地區若受災將主動採行相關措施，包括暫緩辦理災區的承租戶欠租催繳及占用戶使用補償金追收作業等。

國庫署提醒，國有土地承租人於颱風季節應加強注意孳生源清理工作，另已責成所屬分署、辦事處於颱風季節，加強國有非公用空地、空屋巡查及落實孳生源清理工作，避免孳生病媒蚊，降低登革熱傳播風險。

財政部 巴威 巴威颱風

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