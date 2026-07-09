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不斷更新／巴威強勢襲台…南部5縣市正常上班課 各地颱風假資訊一次看

強颱巴威向台灣靠近…路徑擺盪「不排除登陸」 氣象署估明清晨發陸警

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強颱巴威持續進逼！周五、六影響最劇 各家航空異動一次看

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
巴威颱風持續接近，各地都有明顯風雨，航空交通大亂，7月9日至11日部分航班異動，其中長榮、華航、星宇、虎航等國籍航空11日的航班全數取消。聯合報系資料照
巴威颱風持續接近，各地都有明顯風雨，航空交通大亂，7月9日至11日部分航班異動，其中長榮、華航、星宇、虎航等國籍航空11日的航班全數取消。聯合報系資料照

巴威颱風持續接近，中央氣象署今下午5時30分針對巴威颱風發布海上颱風警報，明晚至周五白天對台灣影響最劇烈，各地都有明顯風雨，航空交通大亂，7月9日至11日部分航班異動，其中長榮、華航、星宇、虎航等國籍航空11日的航班全數取消。

●長榮航空

7月10日18:00後至7月11日24:00往返桃園和松山機場航班取消；7月10日往返高雄機場15:00後至7月11日24:00航班都取消；而7月10日BR032桃園-紐約、BR036桃園-多倫多、BR004桃園-華盛頓、BR050桃園-達拉斯航班則維持正常起降。

7月11日全數航班取消

●中華航空

7月9日CI122/CI123 桃園-沖繩航班提前

7月10日CI120/CI121、CI122/CI123 桃園-沖繩；CI132/CI133 高雄-沖繩取消；晚上6時後桃園飛往美加、歐洲、澳洲航班取消

7月11日航班全數取消

●星宇航班

7月10日JX0771桃園-樟宜、JX0862桃園-仙台、JX0870桃園-那霸、JX0235桃園-香港取消

7月11日航班全取消

●台灣虎航

一、7月9日

航班提前：

IT232 桃園-沖繩那霸航班

IT289 沖繩那霸-高雄航班

航班延後：

IT706/IT707 桃園-名古屋往返航班

二、7月10日

航班取消

IT281/IT202/IT203/IT201 台灣往返東京成田

IT792/IT729/IT230/IT231/IT288/IT289/IT232/IT233 台灣往返沖繩那霸

IT262/IT263/IT215 台灣往返岡山

IT270/IT271/IT720/IT721 台灣往返福岡

IT794/IT795/IT766/IT767 台灣往返熊本

IT606/IT607/IT662/IT663/IT670/IT633台灣往返韓國

IT228/IT229 桃園往返新潟

IT724/IT725 桃園往返米子

IT736/IT737 桃園往返石垣島

IT285/IT211/IT213 大阪關西前往台灣

IT237/IT235 北海道前往台灣

IT209/IT779 名古屋前往台灣

IT552 峴港前往桃園

航班提前：

IT212 桃園前往大阪關西

IT602 桃園前往首爾仁川

IT778 台中前往名古屋

IT551 桃園前往峴港

航班延後：

IT752 桃園前往福島

IT753 福島前往桃園將延誤至7月12日執行

●新航

一、7月10日

航班提前：

SQ878 新加坡-台北

SQ879 台北-新加坡

二、7月10日

航班取消：

SQ876/SQ878 新加坡-台北

SQ877/SQ879 台北-新加坡

●中國南方航空

一、7月10日

航班取消

CZ3016/CZ3015 台北-武漢-台北

CZ3096/CZ3095 台北-上海-台北

二、7月11日

航班取消

CZ3088/CZ3087 台北-深圳-台北

CZ3098/CZ3097 台北-廣州-台北

CZ3096/CZ3095 台北-上海-台北

CZ3024/CZ3023 台北-鄭州-台北

●泰越捷航空

一、7月9日

VZ570 曼谷-桃園

7月10日

VZ570 桃園-札幌

VZ571 札幌-桃園

VZ571 桃園-曼谷

二、7月10日、7月11日

航班取消

VZ568 曼谷-桃園

VZ568 桃園-沖繩

VZ569 沖繩-桃園

VZ569 桃園-曼谷

VZ566 曼谷-桃園

VZ566 桃園-大阪

VZ567 大阪-桃園

VZ567 桃園-曼谷

巴威颱風 虎航 華航

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