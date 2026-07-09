強颱巴威持續進逼！周五、六影響最劇 各家航空異動一次看
巴威颱風持續接近，中央氣象署今下午5時30分針對巴威颱風發布海上颱風警報，明晚至周五白天對台灣影響最劇烈，各地都有明顯風雨，航空交通大亂，7月9日至11日部分航班異動，其中長榮、華航、星宇、虎航等國籍航空11日的航班全數取消。
●長榮航空
7月10日18:00後至7月11日24:00往返桃園和松山機場航班取消；7月10日往返高雄機場15:00後至7月11日24:00航班都取消；而7月10日BR032桃園-紐約、BR036桃園-多倫多、BR004桃園-華盛頓、BR050桃園-達拉斯航班則維持正常起降。
7月11日全數航班取消
●中華航空
7月9日CI122/CI123 桃園-沖繩航班提前
7月10日CI120/CI121、CI122/CI123 桃園-沖繩；CI132/CI133 高雄-沖繩取消；晚上6時後桃園飛往美加、歐洲、澳洲航班取消
7月11日航班全數取消
●星宇航班
7月10日JX0771桃園-樟宜、JX0862桃園-仙台、JX0870桃園-那霸、JX0235桃園-香港取消
7月11日航班全取消
●台灣虎航
一、7月9日
航班提前：
IT232 桃園-沖繩那霸航班
IT289 沖繩那霸-高雄航班
航班延後：
IT706/IT707 桃園-名古屋往返航班
二、7月10日
航班取消
IT281/IT202/IT203/IT201 台灣往返東京成田
IT792/IT729/IT230/IT231/IT288/IT289/IT232/IT233 台灣往返沖繩那霸
IT262/IT263/IT215 台灣往返岡山
IT270/IT271/IT720/IT721 台灣往返福岡
IT794/IT795/IT766/IT767 台灣往返熊本
IT606/IT607/IT662/IT663/IT670/IT633台灣往返韓國
IT228/IT229 桃園往返新潟
IT724/IT725 桃園往返米子
IT736/IT737 桃園往返石垣島
IT285/IT211/IT213 大阪關西前往台灣
IT237/IT235 北海道前往台灣
IT209/IT779 名古屋前往台灣
IT552 峴港前往桃園
航班提前：
IT212 桃園前往大阪關西
IT602 桃園前往首爾仁川
IT778 台中前往名古屋
IT551 桃園前往峴港
航班延後：
IT752 桃園前往福島
IT753 福島前往桃園將延誤至7月12日執行
●新航
一、7月10日
航班提前：
SQ878 新加坡-台北
SQ879 台北-新加坡
二、7月10日
航班取消：
SQ876/SQ878 新加坡-台北
SQ877/SQ879 台北-新加坡
●中國南方航空
一、7月10日
航班取消
CZ3016/CZ3015 台北-武漢-台北
CZ3096/CZ3095 台北-上海-台北
二、7月11日
航班取消
CZ3088/CZ3087 台北-深圳-台北
CZ3098/CZ3097 台北-廣州-台北
CZ3096/CZ3095 台北-上海-台北
CZ3024/CZ3023 台北-鄭州-台北
●泰越捷航空
一、7月9日
VZ570 曼谷-桃園
7月10日
VZ570 桃園-札幌
VZ571 札幌-桃園
VZ571 桃園-曼谷
二、7月10日、7月11日
航班取消
VZ568 曼谷-桃園
VZ568 桃園-沖繩
VZ569 沖繩-桃園
VZ569 桃園-曼谷
VZ566 曼谷-桃園
VZ566 桃園-大阪
VZ567 大阪-桃園
VZ567 桃園-曼谷
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