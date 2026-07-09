強颱巴威持續進逼！周五、六影響最劇 各家航空異動一次看

強颱巴威持續朝台灣接近，下午5時距離鵝鑾鼻東南東方870公里海面上。仍然維持強颱、七級暴風半徑達380公里。氣象署下午表示，巴威在接近台灣的過程中，加速趨勢明顯，且速度不算慢。預計今晚將北轉朝西北靠近台灣東北方海域，不過影響台灣最劇烈時間點仍落在周五晚間至周六整天。

2026-07-09 18:11