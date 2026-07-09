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迎戰巴威颱風...經長龔明鑫：全台防汛整備就緒 花蓮兩溪列重點防守

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長龔明鑫說明因應巴威颱風防汛整備工作情形。聯合報系資料照
經濟部長龔明鑫說明因應巴威颱風防汛整備工作情形。聯合報系資料照

巴威颱風來勢洶洶，預估10、11日最接近台灣，部分地區可能出現大豪雨甚至超大豪雨。經濟部長龔明鑫表示，水利署與地方水利單位已完成防汛設備盤點，也重新檢視因應措施，重點關注馬太鞍溪及萬里溪，疏浚及加高堤防已回復至百年防洪標準。

龔明鑫說明，水利署7月3日及7日已與全台水利單位開會，盤點防汛SOP及器材，抽水機、防汛塊等均已備妥；6月26日淹水災區包括台北市及台南市已重點視察整備狀況；花蓮馬太鞍溪與萬里溪則是此次防汛重點，疏浚及加高堤防等措施已恢復標準防洪能力。

水利署盤點目前各項防汛工作，包括：全台各地已備妥移動式抽水機1792台、防汛塊約17.6萬個、防水擋板約2.5萬公尺、沙包及太空包約5.8萬個等防汛設備。

加強巡檢河海堤，並聯繫各縣市政府強化水門、抽水站操作及預先排空滯洪池。針對台北、台南、高雄、屏東、宜蘭等易致災區加強整備。針對堰塞湖，配合農業部建立的跨部會聯繫平台及預警機制，並緊急施作因應工程。

花蓮溪、馬太鞍溪已完成疏濬2271萬立方公尺，恢復標準通洪能力；以及萬里溪堰塞湖已完成7處緊急工程，並預佈2部抽水機，持續監測應變。

經濟部同時表示，台電及台水也已完成各項防颱整備。台電已動員超過7千名人力待命，加強線路巡視及設備整備；台水則完成供水設備盤點、提高蓄水量，並備妥緊急發電機及水車。全力維持供電、供水穩定。

龔明鑫 巴威颱風 花蓮

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