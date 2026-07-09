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強颱巴威逼近 新北南側山區預測雨量達超大豪雨

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天下午主持防颱整備會議。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天下午主持防颱整備會議。記者葉德正／攝影

強颱巴威逼近，新北市長侯友宜今天下午主持防颱整備會議，天氣風險公司在會中指出，七級風圈預計周五晚間進入新北，周六白天新北地區強風豪雨，東側、北側山區日雨量有豪雨到大豪雨，南側山區日雨量大豪雨到超大豪雨，西側則是豪雨到大豪雨等級；周六沿海有11-13級強陣風、市區有8-12級強陣風。

預計周六深夜到周日清晨颱風警報陸續解除，後續無明顯西南氣流。

天氣風險公司在會中指出，周五新北北側預估日累積雨量60-120mm、東側70-140mm、西側50-100mm、南側90-140mm。

周六北側日累積雨量250-400mm、東側250-350mm、西側250-350mm、南側400-600mm。周日則明顯趨緩。

在風力預測部分，周五市區平均風2-3轉3-4、陣風4-5轉6-8；郊區平均風則是3-4轉5-6、陣風5-6轉7-9。

周六市區平均風6-7級、陣風8-12級；郊區平均風7-8級、陣風11-13級。

台大氣候天氣災害研究中心則在會中指出，在崩塌發生機率部分，中發生率區域有三峽、平溪、石碇、坪林、金山、烏來、新店、萬里、雙溪。

中高發生率行政區則有三峽、烏來。

河川水位依據災防科技中心系集平均雨量，台北橋、秀朗橋、新海橋可能達三級警戒；淹水警戒區域則有三重、永和、板橋、瑞芳、萬里要注意強降雨造成積淹水。

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