巴威恐挾強降雨 萬里溪堰塞湖可能提前溢流洪峰抵達時間曝光

中央氣象署下午發布「巴威」颱風海警，雖然花蓮天氣大太陽，林業署花蓮分署憂心颱風帶來短延時強降雨，可能造成堰塞湖提前蓄滿溢流，發布黃色警戒，花蓮分署預估，若水量蓄滿，一小時內將溢流沖刷，最後造成潰決，最大洪峰將在溢流後一小時抵達相距約30公里的台9線萬里溪橋。

花蓮分署監測，萬里溪堰塞湖壩高約108公尺，最大蓄水量510萬噸，目前蓄水量約357萬噸、達庫容量約7成一旦集水區累積雨量達100到200毫米，就可能達到滿水位。

花蓮分署表示，根據中央氣象署預估，「巴威」影響最劇烈的時間是明、後天，夾帶大量水氣短延時強降雨，可能造成堰塞湖水位迅速抬升，加速蓄滿提前溢流，目前估計，若達滿水位，約1小時會溢流，但還是要看實際降雨情況。

花蓮分署表示，根據中央氣象署預估，「巴威」影響最劇烈的時間是明、後天，夾帶大量水氣短延時強降雨，可能造成堰塞湖水位迅速抬升，加速蓄滿提前溢流，最後潰決，但還是要看實際降雨情況。