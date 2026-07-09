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不斷更新／巴威強勢襲台…南部5縣市正常上班課 各地颱風假資訊一次看

強颱巴威向台灣靠近…路徑擺盪「不排除登陸」 氣象署估明清晨發陸警

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巴威颱風逐步接近 產險公會提醒民眾及早做好防颱準備

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

隨著巴威颱風逐漸接近臺灣，中央氣象署預估其外圍環流將為各地帶來降雨及強陣風，部分地區不排除出現豪雨、積淹水等災情。產險公會提醒民眾，在做好防颱準備、留意自身安全的同時，應把握颱風來臨前的時間，加強住家周邊環境，清除排水溝落葉及雜物，避免積淹水；並應妥善固定招牌、盆栽及陽臺物品，防止遭強風吹落發生危險。

此外，建議民眾將車輛移置至地勢較高或安全停車場所，避免停放於低窪易淹水地區及樹下，以降低風雨造成車輛受損的風險。並應留意地方政府發布之防災資訊，備妥緊急避難用品及生活物資，做好防颱準備，守護自身及家人的安全。

許多民眾在颱風季節往往僅專注於沙包堆疊、窗戶加固等防範措施，卻容易忘記檢查手中的保單是否涵蓋颱風及洪水等相關風險。產險公會提醒，自109年4月1日起，住宅火災及政策性地震基本保險已將「住宅颱風及洪水災害補償保險」納入基本承保範圍，若有因颱風或洪水造成財物損失，保戶可逕向承保公司依「颱風洪水補償費用」條款約定申請理賠。保戶應立即確認保單是否涵蓋颱風風災、洪水淹沒或其他衍生損害，例如住宅火險附加颱風洪水險、汽車險中的颱風損失條款等。

產險公會進一步提醒，若不幸遭受損害，保戶有權依保險契約約定向投保公司申請理賠。理賠流程通常包括通報事故、提供證明文件（如照片等證明）及損失評估，保險公司將依約處理。為了讓保戶更輕鬆掌握自身權益，公會建議利用財團法人保險事業發展中心所建置的「保單存摺系統」進行查詢。民眾可登入網站（https://epassbook.tii.org.tw/PISBK_QRY/login），輸入個人資料後，即可檢視所有投保紀錄（包括車險、火險等），確認是否有相關颱風保障項目。

若仍有疑問，可直接向所屬保險公司洽詢理賠事宜，查詢各公司聯絡方式請參考（http://60.251.38.183/company/index.php）。

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