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強颱巴威向台灣靠近…路徑擺盪「不排除登陸」 氣象署估明清晨發陸警

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巴威強勢襲台！最新風雨預測出爐「1縣市」達停班課標準

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
受巴威颱風外圍環流影響，氣象署下午5時發布最新風雨預測，今天晚上8時至明天晚上8時，24小時累積雨量僅有1縣市達到停班課標準。圖／AI生成
受巴威颱風外圍環流影響，氣象署下午5時發布最新風雨預測，今天晚上8時至明天晚上8時，24小時累積雨量僅有1縣市達到停班課標準。圖／AI生成

巴威颱風外圍環流影響，氣象署下午5時發布最新風雨預測，今天晚上8時至明天晚上8時，24小時累積雨量僅有1縣市達到停班課標準，但停班課與否，仍以地方政府公布為主。

氣象署最新預測，桃園市山區24小時累積雨量達停班課標準。而風力預測從今晚6時至明天中午12點，全台各縣市皆無達標。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，「風災」的停班課標準為平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上。「水災」的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，或因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課。但是否停班停課，以各縣市政府決策為準。

氣象署公布最新24小時風雨預測。圖／氣象署提供
氣象署公布最新24小時風雨預測。圖／氣象署提供

巴威 氣象署 巴威颱風

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