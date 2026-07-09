巴威強勢襲台！最新風雨預測出爐「1縣市」達停班課標準

受巴威颱風外圍環流影響，氣象署下午5時發布最新風雨預測，今天晚上8時至明天晚上8時，24小時累積雨量僅有1縣市達到停班課標準，但停班課與否，仍以地方政府公布為主。

氣象署最新預測，桃園市山區24小時累積雨量達停班課標準。而風力預測從今晚6時至明天中午12點，全台各縣市皆無達標。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，「風災」的停班課標準為平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上。「水災」的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，或因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課。但是否停班停課，以各縣市政府決策為準。