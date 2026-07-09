強颱巴威向台灣靠近路徑擺盪不排除登陸 氣象署估明清晨發陸警

強颱巴威持續朝台灣接近，下午5時距離鵝鑾鼻東南東方870公里海面上。仍然維持強颱、七級暴風半徑達380公里。氣象署下午表示，巴威在接近台灣的過程中，加速趨勢明顯，且速度不算慢。預計今晚將北轉朝西北靠近台灣東北方海域，不過影響台灣最劇烈時間點仍落在周五晚間至周六整天。

今明兩天北部、東半部外海、恆春半島及馬祖易有長浪發生。氣象署在巨浪告警系統上線後，首度發布警戒。蘭嶼浮標已觀測到7米多浪高，台東浮標也測出將近7米浪高。氣象署持續針對台灣東北部、東南部海面及巴士海峽發佈海上颱風警報，範圍並無擴大。

中央氣象署技正謝佩芸表示，颱風將逐漸朝西北方移動，預計明天下半天漸漸接近台灣東半部海面，周六將通過台灣北方海域。因此，明晚到周六整天，將是整體影響最劇烈的時候。請民眾把握今晚到明天上半天天氣還算穩定時，做好防颱準備。

謝佩芸說，由於颱風本身環流距離台灣仍有段距離，今天晚上外圍雲系將會為北部及宜蘭地區帶來短暫降雨，不過量值不多、時間不長。明天環流便會開始影響台灣天氣，白天將有間歇性風雨，除迎風面、南部也會有局部降雨，到傍晚降雨會更為明顯。

謝佩芸表示，降雨最大的地區是北部、中部山區及東北部山區，可能達豪雨等級以上。其餘各地受颱風雨帶斷斷續續影響，會有大雨或豪雨。

而今天颱風外圍環流已經對20縣市帶來陣風。氣象署針對基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、宜蘭縣、澎湖縣、連江縣及金門縣發布強風黃色燈號，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。謝佩芸指出，明天入夜後各地都會出現9級到11級強陣風，近颱風暴風中心的桃園以北、宜蘭及綠島蘭嶼則可能出現12級以上強震風。

謝佩芸提醒，巴威受地形影響，可能改變環流狀況，因此在接近台灣過程中，路徑仍會出現擺盪、偏折，甚至不排除登陸，遠一點或進一點對台灣都會帶來風雨影響程度的改變。不過由於颱風七級暴風半徑仍達380公里，因此不論登陸與否，近中心強環流都會對台灣帶來顯著風雨。氣象署預估明天清晨發布海上陸上颱風警報。