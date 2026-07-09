快訊

不斷更新／巴威來襲！20縣市宣布是否停班課 10日颱風假消息一覽

追查致癌油有突破！中檢大搜索列9被告、15證人 將漏夜複訊

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風巴威逼近 澎湖啟動防颱整備

中央社／ 澎湖縣9日電

颱風巴威進逼，澎湖縣政府表示，海上花火節相關設施今天先行撤離，台澎航線空中交通10日午後取消，海上交通航班多有調整或取消。

澎湖縣政府今天召開颱風巴威整備會議，副縣長林皆興檢視各單位防災整備情形，呼籲民眾留意氣象預警，提前防範強風豪雨，同時預計10日上午8時三級開設颱風災害應變中心。

林皆興表示，預估強颱巴威外圍環流可能觸及澎湖造成影響，海上風浪會逐漸增強，大家須嚴加戒備。已指示工務處落實疏濬防治、加強巡查公共工程，並呼籲各建築工地固定施工架、圍籬及施工物料。

澎湖縣政府針對花火節活動場域內各項設施進行防颱整備，包含舞台、鷹架、無人機設備、煙火儲放區及帳篷等均完成固定；觀音亭園區等裝置藝術展區也全數撤收，七龍珠Z經典角色室外集章處則暫停開放，以避免強風造成設施損毀，確保公共安全。

澎湖縣旅遊處表示，對外交通方面，立榮、華信10日午後取消航班，11日國內航線全面停飛；布袋航線客輪10日、11日停航，澎湖輪10日、12日停航，東吉-台南將軍航線10日至12日停航。目前滯留旅客約3500人，已提前針對旅客疏運做好規劃。

另外，台電澎湖區營業處今天召開防颱整備會議，完成搶修人力、材料及各類機具車輛等整備工作，力求將颱風對供電影響降至最低。馬公市公所也完成防颱準備，加強路樹和排水巡查。

澎湖 澎湖縣 巴威 巴威颱風

延伸閱讀

巴威來襲政院今開一級應變 海警、陸警時間點一次看

強颱巴威逼近台灣 高雄嚴陣以待 消防局籲提前防颱

因應強烈巴威颱風來襲 新北市全力整備、提醒市民自主防颱

強颱巴威逼近！農民「不跟天公伯賭」搶收作物 綠島、蘭嶼遊客急返台

相關新聞

不斷更新／巴威來勢洶洶！花蓮「急轉彎」11縣市停班課 各地颱風假消息一次看

強烈颱風巴威持續逼近！中央氣象署已於9日下午2時30分發布海上颱風警報。中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，巴威颱風10日晚上至11日影響台灣最劇烈。中央氣象署將於10日凌晨2時30分發布海上陸上颱風警報，預估10日晚上9時暴風圈進入台灣陸地…

巴威進逼...台北市政府今晚8時宣布明天停班課

巴威颱風進逼，明天將陸警發布，台北市政府今天晚間八時宣布，明天停班停課。

巴威強勢襲台！最新風雨預測出爐「1縣市」達停班課標準

受巴威颱風外圍環流影響，氣象署下午5時發布最新風雨預測，今天晚上8時至明天晚上8時，24小時累積雨量僅有1縣市達到停班課標準，但停班課與否，仍以地方政府公布為主。

強颱巴威進逼...北市周六這時間風雨最強 這2地雨最多

巴威颱風進逼，台北市政府宣布明天停班課，因考量為25年來最大的颱風，恐有致災之虞，且讓民眾做好防颱準備，經北北基桃共識，晚上8時宣布明天各機關學校停止上班及上課。

國籍航空11日航班全取消 華航、長榮明晚至周日無航班起降

強颱巴威持續接近，桃園機場公司今召開巴威颱風第1次應變會議，依據交通部中央氣象署資訊，7月10日晚間6時至12日凌晨4時風雨最為劇烈，國籍航空均已取消11日全天航班，機場公司提醒旅客留意航班異動。

強颱巴威持續進逼！周五、六影響最劇 各家航空異動一次看

巴威颱風持續接近，中央氣象署今下午5時30分針對巴威颱風發布海上颱風警報，明晚至周五白天對台灣影響最劇烈，各地都有明顯風雨，航空交通大亂，7月9日至11日部分航班異動，其中長榮、華航、星宇、虎航等國籍航空11日的航班全數取消。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。