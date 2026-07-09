颱風巴威逼近 澎湖啟動防颱整備

颱風巴威進逼，澎湖縣政府表示，海上花火節相關設施今天先行撤離，台澎航線空中交通10日午後取消，海上交通航班多有調整或取消。

澎湖縣政府今天召開颱風巴威整備會議，副縣長林皆興檢視各單位防災整備情形，呼籲民眾留意氣象預警，提前防範強風豪雨，同時預計10日上午8時三級開設颱風災害應變中心。

林皆興表示，預估強颱巴威外圍環流可能觸及澎湖造成影響，海上風浪會逐漸增強，大家須嚴加戒備。已指示工務處落實疏濬防治、加強巡查公共工程，並呼籲各建築工地固定施工架、圍籬及施工物料。

澎湖縣政府針對花火節活動場域內各項設施進行防颱整備，包含舞台、鷹架、無人機設備、煙火儲放區及帳篷等均完成固定；觀音亭園區等裝置藝術展區也全數撤收，七龍珠Z經典角色室外集章處則暫停開放，以避免強風造成設施損毀，確保公共安全。

澎湖縣旅遊處表示，對外交通方面，立榮、華信10日午後取消航班，11日國內航線全面停飛；布袋航線客輪10日、11日停航，澎湖輪10日、12日停航，東吉-台南將軍航線10日至12日停航。目前滯留旅客約3500人，已提前針對旅客疏運做好規劃。

另外，台電澎湖區營業處今天召開防颱整備會議，完成搶修人力、材料及各類機具車輛等整備工作，力求將颱風對供電影響降至最低。馬公市公所也完成防颱準備，加強路樹和排水巡查。