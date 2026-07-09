明天放颱風假？侯友宜：晚上7時與北北基桃討論

強烈颱風巴威逼近，新北市長侯友宜今天下午5時30分主持防颱整備會議表示，依最新資訊巴威目前位於新北市東南方約1000公里海面，以時速20至23公里朝北北西轉西北方向移動，預估海上颱風警報將於今天傍晚發布，陸上颱風警報可能明天清晨發布。外界關注明天是否停班停課，侯友宜表示，今晚7時將再依最新預報綜合評估，並與台北市、基隆市及桃園市共同討論後決定。

侯友宜指出，目前各氣象單位預估一致，巴威影響最劇烈的時間將落在周六白天，最新預估雨量也上修，新北南側山區總雨量可能達500至800毫米，達超大豪雨等級，深坑、石碇、坪林、烏來、三峽，以及北海岸、東北角、汐止等地都須嚴防災害。

明天起沿海浪高可能達7公尺以上，適逢滿潮，淡水、瑞芳等低窪沿海地區須嚴防海水倒灌及積淹水，提醒民眾切勿前往山區及海邊觀浪、戲水。

風速部分，預估周六沿海地區將出現11至13級強陣風，市區也可能有8至12級強陣風。

侯友宜說，市府已全面完成防災整備，包括水利單位持續辦理防災巡查，備妥近5萬6000包砂包，預計明日上午10時前完成28台移動式抽水機預布，高灘地也將於今天晚間6時前完成撤離。

他也已要求各工地加強防護措施，工程圍籬、招牌及電線等易掉落物都須完成固定，停工工地也必須留守人力，特別是汐止同心路、板橋民生地下道等地區。

另烏來則因易成孤島，已預置搶災機具，並持續監控土石流潛勢區，周五前完成必要的預防性疏散撤離準備。

明天是否停班停課？侯友宜表示，目前北北基桃已有共同決策機制，今晚7時將再檢視最新氣象預報，確認是否已達停班停課標準，再與台北市、基隆市及桃園市共同討論後宣布。

他說，依目前預報來看，周六風雨非常大，但現階段先決定周五的事情。