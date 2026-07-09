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明天放颱風假？侯友宜：晚上7時與北北基桃討論

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天下午主持巴威颱風新北市災害應變中心工作會報。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天下午主持巴威颱風新北市災害應變中心工作會報。記者葉德正／攝影

強烈颱風巴威逼近，新北市長侯友宜今天下午5時30分主持防颱整備會議表示，依最新資訊巴威目前位於新北市東南方約1000公里海面，以時速20至23公里朝北北西轉西北方向移動，預估海上颱風警報將於今天傍晚發布，陸上颱風警報可能明天清晨發布。外界關注明天是否停班停課，侯友宜表示，今晚7時將再依最新預報綜合評估，並與台北市、基隆市及桃園市共同討論後決定。

侯友宜指出，目前各氣象單位預估一致，巴威影響最劇烈的時間將落在周六白天，最新預估雨量也上修，新北南側山區總雨量可能達500至800毫米，達超大豪雨等級，深坑、石碇、坪林、烏來、三峽，以及北海岸、東北角、汐止等地都須嚴防災害。

明天起沿海浪高可能達7公尺以上，適逢滿潮，淡水、瑞芳等低窪沿海地區須嚴防海水倒灌及積淹水，提醒民眾切勿前往山區及海邊觀浪、戲水。

風速部分，預估周六沿海地區將出現11至13級強陣風，市區也可能有8至12級強陣風。

侯友宜說，市府已全面完成防災整備，包括水利單位持續辦理防災巡查，備妥近5萬6000包砂包，預計明日上午10時前完成28台移動式抽水機預布，高灘地也將於今天晚間6時前完成撤離。

他也已要求各工地加強防護措施，工程圍籬、招牌及電線等易掉落物都須完成固定，停工工地也必須留守人力，特別是汐止同心路、板橋民生地下道等地區。

另烏來則因易成孤島，已預置搶災機具，並持續監控土石流潛勢區，周五前完成必要的預防性疏散撤離準備。

明天是否停班停課？侯友宜表示，目前北北基桃已有共同決策機制，今晚7時將再檢視最新氣象預報，確認是否已達停班停課標準，再與台北市、基隆市及桃園市共同討論後宣布。

他說，依目前預報來看，周六風雨非常大，但現階段先決定周五的事情。

巴威颱風

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