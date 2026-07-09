馬太鞍溪、萬里溪堰塞湖同步黃色警戒 警戒若升級3鄉鎮將撤逾4千人

強颱「巴威」海警發布，因擔心可能帶來強風豪雨，林業署下午4時同步發出馬太鞍溪堰塞湖及萬里溪堰塞湖黃色警戒，下游萬榮、鳳林共撤離909人，光復鄉公所先預防性撤離，若達紅色警戒，須撤離約3300人，3鄉鎮共開設14處收容所，備妥5天物資，縣府也加強防汛工作。

林業及自然保育署花蓮分署表示，中央氣象署今天下午2時30分發布「巴威」海警，達萬里溪堰塞湖黃色警戒發布標準，警戒區域涵蓋萬榮鄉萬榮、明利2村，鳳林鎮森榮、長橋、山興、鳳信、大榮、北林6里。

至於馬太鞍溪堰塞湖已無蓄水，回復河道型態，但殘壩區、溢流口左岸崩積區及河道約有2.4億土方堆積，預估若強降雨造成上游土砂崩塌，可能形成新生、蓄水量超過百萬噸的堰塞湖，若伴隨強降雨容易潰決，因此發布黃色警戒，警戒區域包括光復鄉7村、鳳林鎮4里及萬榮明利村。

花蓮縣府表示，因應海警發布督導3鄉鎮公所啟動預防性撤離，盤點收容量能，鳳林鎮2處180人、萬榮鄉4處135人、光復鄉8處645人，各公所已備妥5天份民生物資，並由衛生局掌握各鄉鎮市衛生所洗腎、臥床等弱勢民眾安置狀況。

鳳林、萬榮兩鄉鎮撤離堰塞湖、土石流保全戶共909人；光復鄉下午4時起預防性撤離，鄉長林清水說，一旦升級為紅色警戒將強制撤離，目前盤點扣除籍在人不在的，含依親、收容、垂直避難，約須撤離3300人。

縣府表示，中央及縣府已在馬太鞍流域預部27台抽水機，光復鄉周邊流域4件背水堤工程也完成鋼板樁打設，佛祖街周邊溝渠、下水道都完成清淤及防護。若紅色警戒發布，西寶大橋及箭瑛大橋將實施預警性封路。