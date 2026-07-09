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巴威颱風來襲！竹科管理局成立應變中心 全面啟動防颱整備

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
巴威颱風來襲，竹科管理局今日成立應變中心 ，全面啟動防颱整備。圖／竹科管理局提供
巴威颱風來襲，竹科管理局今日成立應變中心 ，全面啟動防颱整備。圖／竹科管理局提供

因應巴威颱風可能帶來強風豪雨，國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局今天上午11時成立災害應變中心，由局長胡世民主持應變會議，並指示各單位及所轄新竹、宜蘭、龍潭、竹南、銅鑼及生醫園區全面啟動防颱整備作業，落實各項防災措施，全力維護園區公共安全及正常運作。

胡世民表示，各單位應持續加強巡查工程工地、行道樹、排水設施及易積積水路段，確保各項防颱措施落實執行，並保持高度警戒及應變能量，隨時掌握園區災情，於第一時間妥善處置。園區保警中隊及保全人員亦同步提升戒備、加強巡邏，如發現任何異常狀況，立即通報24小時緊急通報專線，迅速投入應變處理。

竹科管理局已完成各項防颱整備工作，包括疏通排水系統、清理雨水入水口、加固行道樹、預先調降滯洪池水位等措施，並備妥沙包、抽水機、發電機、鏈鋸及工程車輛等各項救災機具與物資，相關人員均已完成整備並待命。此外，管理局亦持續與台電公司及自來水公司保持密切聯繫，確保颱風期間水電供應及公共設施運作無虞。

竹科管理局提醒園區廠商及住戶，颱風來臨前應預先儲水，並避免將車輛停放於行道樹旁，以降低樹木傾倒造成損害之風險；各施工工地亦應確實加固圍籬、施工架及各項臨時設施，並保持排水系統暢通，做好各項防颱準備。颱風期間如園區廠商有災情通報或需協助事項，可隨時撥打竹科24小時緊急通報專線（03）577-6666，竹科管理局將即時提供必要協助，全力降低颱風造成的影響。

巴威颱風 竹科 新竹

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