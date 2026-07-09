強颱巴威逼近 新北完成防汛整備341台抽水機待命

強烈颱風巴威即將襲台，新北市水利局今天表示，已完成各項防汛整備工作，包括抽水站、水門及分洪道巡檢、移動式抽水機整備、滯洪池排空、溝渠清淤及防汛備料清點等，透過提前部署，全力降低颱風可能帶來的災害風險。

水利局表示，新北市長侯友宜6日已要求市府團隊做好萬全準備、落實各項檢核，水利局今天上午也召開防汛整備會議，確認各項防汛工作均已完成。

水利局指出，目前轄管84座抽水站共341台抽水機組、813座水門及80台移動式抽水機，均已完成功能測試且運作正常；另外，10座公共設施透水保水設施也已完成排空作業，以維持最大蓄水容量，因應豪雨來襲。

水利局表示，除完成硬體整備外，也透過抽水站預抽機制及「新北市智慧防汛平台系統」即時掌握水情，並結合新北市首創的「偵水志工」，透過線上、線下聯防方式，強化整體防汛應變能力。

針對易積淹水地區，水利局表示，已要求各區公所及相關單位持續加強溝渠、箱涵及雨水下水道清淤作業，並完成各區低地排水設施及8處分洪道巡檢。目前轄內破堤施工及河道內施工案件均已完成查核，狀況正常。

水利局長宋德仁呼籲，民眾應持續留意颱風最新動態及市府公告。若因排洪或安全考量需關閉橫移門（水門），水利局將提前透過新聞稿、電視跑馬燈及電子看板等多元管道發布資訊，並同步協調替代道路，維護交通順暢及市民生命財產安全。

透過智慧防汛平台水情，掌握即時水情提早應變，以因應颱風來襲。圖／新北市水利局提供

水利局備有足夠數量之砂包，提供臨時搶險及區公所領取使用。圖／新北市水利局提供