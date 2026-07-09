巴威颱風逼近 卓榮泰：花蓮萬里溪等堰塞湖是防颱整備重點工作

巴威颱風逼近，行政院長卓榮泰今天下午前往中央災害應變中心了解颱風最新動態，他表示，要確實掌握颱風的路徑、風勢、雨勢及它可能影響的時程，未來72小時是影響最關鍵時刻，中央與地方合力做好防颱工作，讓災害降至最低，同時指示注意花蓮萬里溪及馬太鞍溪堰塞湖最新水位變化，是此次防颱整備的重點工作，保全戶提早安全撤離與收容安置，他呼籲民眾注意颱風期間安全，切勿觀潮觀浪，維護自身安全。

強烈颱風巴威持續逼近台灣，中央氣象署預估，7月10日至11日影響最為明顯，交通部及內政部全面啟動防颱整備。行政院9日院會聽取「巴威颱風整備」報告，內政部宣布，中央災害應變中心今天下午2時30分二級開設，並於今晚8時提升為一級開設；交通部則要求所屬單位全面落實防颱整備，必要時將採取預警性封路、封橋及鐵道限速等措施，全力降低颱風衝擊。

中央氣象署已在今天下午2時30分發布海上颱風警報，預計10日凌晨3時30分發布陸上颱風警報，10日晚間至11日將是颱風影響最劇烈時段，各地可能出現9至11級強陣風，桃園以北、宜蘭及馬祖局部地區不排除出現12級以上強陣風；全台均有大雨或豪雨機率，其中台中以北山區恐達豪雨等級以上降雨，中北部、東半部、恆春半島及澎湖、馬祖沿海也可能出現6公尺以上巨浪。

強烈颱風巴威路徑圖。圖／氣象署提供

中央氣象署指出，強颱巴威現朝台灣東方海域接近，380公里七級風的暴風圈，預計10日起影響台灣陸地，須嚴防強風、豪雨帶來的影響。圖／國家災害防救科技中心提供