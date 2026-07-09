巴威攪局！金門海空交通大亂 11日飛機航班全停、小三通停航

受強烈颱風巴威逼近影響，金門海空交通大受影響，金門縣觀光處今天表示，7月11日國內線航班全天取消，7月10日則有多個往返金門航班停飛；小三通航線也宣布10日全天停航。為降低旅客滯留影響，華信航空及立榮航空同步加開班機提前疏運，但縣府也提醒，後續仍須視天候變化滾動調整，旅客出發前務必再次確認最新航班資訊。

金門航空站表示，7月11日國內線航班已全面取消；7月10日航班則採部分停飛方式因應，華信航空宣布，松山及台中出發中午12時後航班取消，高雄出發航班自下午2時後停飛。

為協助旅客提前離開金門或返金，華信航空明日上午加開4架次航班，包括松山往返金門AE2063、AE2064、AE2065及AE2067等班次，增加疏運能量。

立榮航空也公布最新異動，取消松山、台中、台南及高雄往返金門多個航班，包括台灣飛金門的松山B7-8821、8829、8835，台中B7-8965，台南B7-8991，以及高雄B7-8921、8925、8927；金門飛往松山、台中、台南及高雄也有多班停飛。

除取消航班外，立榮航空也調整部分班機時刻，其中台中飛金門B7-8961提前至上午11時50分起飛；金門飛高雄B7-8926提前至下午1時30分、B7-8922提前至下午2時起飛，以爭取安全起降時機。

另外，立榮航空加開台北飛金門B7-9381、B7-9385兩班加班機，分別於上午10時10分及11時50分起飛；華信航空則加開AE2063、AE2064、AE2065及AE2067等4架次航班，全力協助疏運受影響旅客。

除空運外，金廈小三通航線也受到颱風影響，金門縣政府宣布7月10日全天停航，復航時間將視海象及天候狀況，由港務處另行公告。

金門航空站提醒，受颱風影響，後續航班仍可能持續異動，旅客應隨時透過航空公司官網、App或客服查詢最新航班資訊，並預留充足交通時間，以免因天候變化影響行程。