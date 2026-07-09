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6月豪大雨彰化農損還沒會勘巴威就要來 公所：6月的先拍照通報

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芭樂農張家豐擔心強颱巴威侵害芭樂。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芭樂農張家豐擔心強颱巴威侵害芭樂。記者簡慧珍／攝影

巴威颱風即將來臨，部分農民擔心今年6月下旬豪大雨災損會勘還沒結束，又有颱風侵襲，災上加災分不清楚新舊災害；基層農會和鄉鎮公所都表示可先拍照、通報，待巴威過後繼續勘災。

農業天然災害勘查須中央級農政單位、縣政府和基層公所的農業人員，會同農民勘查現場，上級單位三方會合要安排時間。

農民施有銘說，上次豪大雨造成的農業災損還沒會勘，巴威接著來，萬一路徑沒繼續「南修」被中央山脈削弱風勢，農作物災損恐不輕，前災未勘、後災又來，兩次災害重疊將分不清楚個別實際損害程度，希望政府全面給予天然災害現金救助。

基層公所勘災時程不一，芳苑鄉公所採「即報即勘」，鄉長林保玲說，6月豪大雨災損項目中文蛤逾半，鄉公會與縣政府、漁政單位密集勘查，看得差不多，還沒看到的可先拍照和通報公所，待巴威走後將盡快勘查。

彰化縣社頭公所總幹事蕭良珍表示，農會建議芭樂農調節產期，目前芭樂多半疏果、剪枝，結果量不多，上次豪大雨災損大多勘查，如果沒看到的請農民拍照存證，這次颱風過後，鄉農會將協調上級會同勘災，因社頭龍眼產量大，可能受巴威影響，必須會勘災損。

巴威 巴威颱風 災損

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