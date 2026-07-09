嚴防強颱「巴威」 桃園全面整備農漁防災、蔬菜滾動倉儲95公噸待命

強颱「巴威」逐步接近，桃園市農業局全面啟動農業防颱應變機制，除通知各區公所、農漁會、產銷班及養殖業者加強防災整備外，並連續2天前往視察防颱措施與民生蔬菜供應情形。目前桃園果菜市場已備妥95公噸滾動式冷凍蔬菜倉儲，可視需求機動調度，確保颱風期間農業生產及市場供應穩定。

農業局長陳冠義表示，農業局已會同農漁會及桃園果菜市場公司全面展開各項防颱整備，並持續巡查市場交易與供應狀況，密切監控農產品批發行情。昨（8）日蔬菜平均批發價格每公斤45.7元，較前一周微幅上漲約2至3成，整體供應仍屬穩定。

陳冠義指出，颱風來襲前務必加強各項防範措施，農民應儘速清理稻田排水溝渠、檢查排水系統及防風設施，並加強溫網室結構固定，以降低強風豪雨造成的農業損失。

桃園果菜公司董事長呂淑真表示，目前滾動式蔬菜倉儲備貨充足，儲備約95公噸蔬菜，包括甘藍、馬鈴薯、白蘿蔔及大白菜等耐貯放品項，可於颱風期間適時釋出，穩定市場供應。

桃園青農邱冠鈞表示，因從事設施蔬菜生產，接獲市府防颱提醒後，已完成溫室門窗及設施加固，並將農機具移至室內高處存放，同時清理排水溝渠、提前採收部分蔬菜及增加庫存，以因應颱風可能帶來的需求增加。

八德區農會總幹事吳家暉表示，農會已通知轄內農民及產銷班全面做好防颱準備，若颱風造成農業災損，也將配合政府辦理災情查報及後續協助作業。

農業局表示，除完成各項農業防災整備外，也已加強漁港設施防颱作業，並透過漁會通知船主儘速將漁船進港避風及加強船體繫固，降低風災可能造成的損害。農業局亦提供桃園智慧農業防災平台，透過「桃園智農好幫手」LINE Bot服務，依農民個人栽培地點及作物提供即時且精準的防災預警資訊，協助農友提前防範降低災損，詳情可查閱網址：https://adpinfo.tycg.gov.tw/adpinfo/。

農業局提醒，颱風過後如有農業災損情形，農友可主動向所在地公所通報，市府將依農業天然災害查報程序協助辦理勘災及後續相關作業。

桃園市農業局全面啟動農業防颱應變機制，連續2天前往視察防颱措施與民生蔬菜供應情形。圖／桃園市農業局提供

桃園市農業局全面啟動農業防颱應變機制，連續2天前往視察防颱措施與民生蔬菜供應情形。圖／桃園市農業局提供