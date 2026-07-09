颱風巴威來襲 蘇花公路等省道16路段可能管制

颱風巴威逼近，氣象署今天下午發布海上颱風警報。交通部公路局表示，為維護用路人安全，將逐級提升警戒作業，包括台9線（北宜公路、蘇花公路）等省道16路段可能實施管制。

公路局呼籲，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，若非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

交通部中央氣象署今天下午2時30分發布巴威海上颱風警報，強颱巴威下午2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方約920公里處，以每小時20轉23公里速度，向北北西轉西北行進。

因應巴威來襲，公路局發布新聞稿表示，至今已召開2次工作會議辦理相關防汛應變整備作業，依最新氣象情資顯示，受颱風影響的苗栗以北及中南部山區可能發生局部豪雨等級以上降雨。

公路局表示，為維護用路人安全，將逐級提升警戒作業，依情資研判可能實施管制路段，包含台2線（北部濱海公路）、台2甲線（陽金公路）、台7線、台7甲線、台8線、台9線（北宜公路、蘇花公路）、台9甲線、台11線、台14線、台14甲線、台15線、台18線（阿里山公路）、台20線（南橫公路）、台27線、台29線、台61線（北部沿海路段）等，但實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。

公路局呼籲，考量山區公路受災可能中斷，延時搶通恐超過一天，請山區聚落預備充足物資，並請重症或慢性病患者考量先行下山；旅遊、運輸業者及旅客適當評估風險調整行程，非必要請勿進入山區道路；另請山區旅宿業者預留存糧、用水及柴油等備用物資，山區住宿者自備個人用藥及必需品。

公路局指出，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體。