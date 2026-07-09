巴威海警發布 花蓮兩鄉鎮急撤900多人

強颱「巴威」下午發布海警，林業署也發布萬里溪堰塞湖黃色警戒，下游鳳林、萬榮兩鄉鎮急撤保全戶，連同土石流潛勢區、馬太鞍溪警戒區，一共撤離909人。

鳳林、萬榮除了萬里溪堰塞湖以外，也有土石流、馬太鞍溪淹水風險，保全戶都有3種，鳳林鎮公所統計共155戶319人，萬榮鄉則須撤離203戶、590人。

雖然海警下午2時30分才發布，但鳳林鎮公所超前部署，在下午2時起就偕同國軍、警察等單位，陸續勸離警戒區保全戶。

鳳林鎮公所表示，因多數依親，共在樂活會館、鎮立幼兒園開設兩處災民收容中心，軍方支援2部中型戰術輪車、2部輕型戰術輪車、1部救護車，16名兵力，鳳林鎮後備軍人輔導中心也派員協助，預計4小時內完成疏散撤離工作。

萬榮鄉公所則在堰塞湖黃色警戒發布後，下午4時起展開疏散撤離工作。