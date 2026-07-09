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巴威颱風發佈海警 桃園以北提防12級風

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「桃園以北、宜蘭10日晚上到11日要注意強風豪雨！」中央氣象署9日宣布發布巴威颱風海上警報，風勢將於10日逐漸增加，10日晚到11日是影響最劇的時段；氣象專家吳德榮提醒，周六風狂雨驟，中部以北及各山區慎防破壞性強風，並嚴防致災性大量降雨。

中央氣象署9日下午2點半宣布發布巴威颱風的海上颱風警報，目前範圍是東北部、東南部海面與巴士海峽。目前颱風距離台灣約9百公里，持續以每小時15到20公里的速度，朝西北走往台灣前進。氣象署指出，颱風東側雖因中層風切使結構較不完整，但整體強度仍為強颱，7級風的暴風半徑仍有380公里。

周六「風狂雨驟」

氣象署表示，颱風10日下午逐漸通過北部海面，逐漸開始受到地形影響，有可能靠近或遠離台灣，路徑還會有變動。10日起各沿海的浪高逐漸將超過3公尺，北海岸與東半部會6公尺以上，請民眾千萬不要前往海邊；風力部分，10日風力將逐漸增強，10日晚到11日風勢最劇，桃園以北、宜蘭、馬祖、蘭嶼與綠島將迎來12級以上強陣風。

中央大氣系兼任教授吳德榮則指出，周五、周六受巴威颱風侵襲，周五各地風雨愈晚愈大。周六「風狂雨驟」，中部以北及各山區慎防破壞性強風，並嚴防致災性大量降雨。彭佳嶼、東北角及北海岸因接近眼牆，還需注意毀滅性強風的出現。周六晚起，本島風雨逐漸減小。

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巴威颱風

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